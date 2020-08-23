Понсе: видно, что Кокорин классный футболист с отличной техникой

Аргентинский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Эсекьель Понсе высказал мнение о новичке команды россиянине Александре Кокорине.

«По тем тренировкам, которые мы провели вместе, видно, что это классный футболист с отличной техникой. Он умеет грамотно распоряжаться мячом. Надеюсь, он как можно скорее сможет принести нам пользу», — приводит слова Понсе пресс-служба «Спартака».

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но пропустил три стартовых матча из-за травмы, полученной ещё перед первым туром.

Ранее сообщалось, что Понсе назвал русский язык слишком сложным.