Понсе: видно, что Кокорин классный футболист с отличной техникой

Короткая ссылка
Аргентинский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Эсекьель Понсе высказал мнение о новичке команды россиянине Александре Кокорине.
Понсе: видно, что Кокорин классный футболист с отличной техникой
  • © spartak.com

«По тем тренировкам, которые мы провели вместе, видно, что это классный футболист с отличной техникой. Он умеет грамотно распоряжаться мячом. Надеюсь, он как можно скорее сможет принести нам пользу», — приводит слова Понсе пресс-служба «Спартака».

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но пропустил три стартовых матча из-за травмы, полученной ещё перед первым туром.

Ранее сообщалось, что Понсе назвал русский язык слишком сложным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить