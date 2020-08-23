Футболист «Спартака» Понсе назвал русский язык слишком сложным

Аргентинский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Эсекьель Понсе высказал мнение о русском языке.

«К дорожным указателям на кириллице не привык. Иногда они приводили меня непонятно куда. Русский язык слишком сложен. Не понимаю, как можно запомнить столько окончаний. В раздевалке пытаюсь перенимать у ребят отдельные слова. Но чтобы заговорить нормально, нужно нанимать репетитора», — приводит слова Понсе пресс-служба «Спартака».

Понсе перешёл в «Спартак» из «Ромы» в июне 2019 года и уже отыграл за московский клуб 37 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Айртон рассказал об особенном настрое на дерби.