«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» в РПЛ

Московский «Спартак» взял верх над столичным «Локомотивом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд на 10-й минуте благодаря голу Мурило. На 53-й минуте красно-белые сравняли счёт — отличился Джордан Ларссон, а на 81-й минуте Александр Соболев принёс победу «Спартаку».

Подопечные Доменико Тедеско набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» с семью очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Понсе получил травму в матче с «Локомотивом».