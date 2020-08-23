Футболист «Спартака» Понсе получил травму в матче с «Локомотивом»
Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил повреждение в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
- @fcsm_official
Аргентинец получил травму во втором тайме и был заменён на 59-й минуте. Вместо него на поле появился Александр Соболев.
Ранее сообщалось, что хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук был заменён в первом тайме матча со «Спартаком» из-за травмы.
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