Футболист «Спартака» Понсе получил травму в матче с «Локомотивом»

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил повреждение в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

Аргентинец получил травму во втором тайме и был заменён на 59-й минуте. Вместо него на поле появился Александр Соболев.

Ранее сообщалось, что хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук был заменён в первом тайме матча со «Спартаком» из-за травмы.