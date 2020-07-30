Дзюба: в хоккее такие персонажи, как Соболев, молчали бы

Форвард «Зенита» Артём Дзюба рассказал о стычке с нападающим «Спартака» Александром Соболевым в полуфинальном матче Кубка России — 2019/20 (2:1).

«Соболев — молодой парень. Он ещё глупый, не понимает ситуации. Раз за разом некрасиво ведёт себя на футбольном поле. Очень многое позволяет себе — постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Не надо разглагольствовать, открывать рты. В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание. Соболев в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово — и понеслось. На футбольном поле все герои. А был бы это хоккей, я уверен, такие персонажи, как Соболев, молчали бы», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

Ранее Дзюба рассказал, как «Зенит» не отпустил его в «Тоттенхэм».