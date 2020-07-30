Дзюба рассказал, как «Зенит» не отпустил его в «Тоттенхэм»

Короткая ссылка
Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём несостоявшемся переходе в лондонский «Тоттенхэм».
Дзюба рассказал, как «Зенит» не отпустил его в «Тоттенхэм»
  • Reuters

«Зимой мне позвонили из «Тоттенхэма». Было очень заманчивое предложение аренды на три-четыре месяца. Мне оно показалось привлекательным. Кейн сломался, это действительно был шанс. Но мне культурно сказали: «Сфокусируйся на «Зените». Что-то такое грустное в душе проскочило: всё-таки это АПЛ, такой шанс. Если бы что-то не получилось — вернулся бы через четыре месяца. А вдруг пошло бы? Мог и подписать уже полноценный контракт с тем же «Тоттенхэмом». Или кто-то другой мог заинтересоваться. Но я понимаю руководство «Зенита». Всё-таки у нас на носу было чемпионство, Кубок. Я за это время взял ещё два трофея, так что жалеть не стоит», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

Ранее «Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить