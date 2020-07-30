Дзюба рассказал, как «Зенит» не отпустил его в «Тоттенхэм»

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём несостоявшемся переходе в лондонский «Тоттенхэм».

«Зимой мне позвонили из «Тоттенхэма». Было очень заманчивое предложение аренды на три-четыре месяца. Мне оно показалось привлекательным. Кейн сломался, это действительно был шанс. Но мне культурно сказали: «Сфокусируйся на «Зените». Что-то такое грустное в душе проскочило: всё-таки это АПЛ, такой шанс. Если бы что-то не получилось — вернулся бы через четыре месяца. А вдруг пошло бы? Мог и подписать уже полноценный контракт с тем же «Тоттенхэмом». Или кто-то другой мог заинтересоваться. Но я понимаю руководство «Зенита». Всё-таки у нас на носу было чемпионство, Кубок. Я за это время взял ещё два трофея, так что жалеть не стоит», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

Ранее «Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой.