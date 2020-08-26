Ловчев о невызове Соболева в сборную России: как будто Месси не берут

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Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал невызов форварда красно-белых Александра Соболева в сборную России по футболу на ближайшие матчи Лиги наций.
Ловчев о невызове Соболева в сборную России: как будто Месси не берут
  • РИА Новости

«Как будто Месси не берут! Соболев пока ничего сверхъестественного не показал. Да, он выходит за «Спартак», забивает мячи, не так уж и много он забил. У него впереди будущее, и не надо привязывать это к тому, что, когда играли «Зенит» — «Спартак», у них что-то произошло с Дзюбой», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он хорошо знает Дзюбу. По его мнению, форвард «Зенита» никогда не стал бы просить главного тренера не вызывать какого-либо футболиста в сборную.

«Мы на тренировках со своими футболистами иногда дрались, а потом это всё забывалось и мы выходили на поле в одной команде», — добавил Ловчев.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Соболева на ближайшие матчи национальной команды из-за его конфликта с капитаном сборной Артёмом Дзюбой.

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