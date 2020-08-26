Орлов высказался о невызове Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал невызов форварда московского «Спартака» Александра Соболева в сборную России по футболу на ближайшие матчи Лиги наций из-за конфликта с нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Конфликт Соболева и Дзюбы? Черчесов предложил хорошее решение. Пусть ребята сами разбираются. Соболев задирается, он молодой, ему кажется, что тем самым бросает вызов, но с его стороны это всё некорректно выглядело. Не надо всё-таки так, он молодой, надо уважать старшего», — цитирует Орлова Sport24.

Он подчеркнул, что Черчесову не нужен конфликт внутри коллектива, и если Соболев не поймёт, что ему надо извиниться перед Дзюбой, то он не может быть в сборной.

«Не Дзюба должен ему звонить, а молодой Соболев должен позвонить и извиниться. Если он не считает нужным извиняться, то как он может играть с Дзюбой в одной команде? Дзюба — лидер и капитан команды. Как-то надо уважать это. Я рад, что Черчесов откровенно об этом сказал. Всё должно быть открыто в подобной ситуации. Чего тут скрывать? Это школа для молодых футболистов. Если даже футболист заиграл, то он должен быть корректным, а со стороны Соболева было некорректно», — добавил Орлов.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Соболева на ближайшие матчи национальной команды из-за его конфликта с капитаном сборной Артёмом Дзюбой.

3 сентября Россия сыграет в Москве с Сербией, а 6 сентября россияне проведут матч с Венгрией в Будапеште.

Ранее Евгений Ловчев прокомментировал невызов Соболева в сборную России.