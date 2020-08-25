«Между ними какая-то неприязнь»: Черчесов о конфликте Соболева и Дзюбы, травме Баринова и натурализации Малкома

Между Артёмом Дзюбой и Александром Соболевым существует личная неприязнь, полагает главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Так он прокомментировал невызов нападающего «Спартака» в сборную. По его словам, молодой форвард должен сам «закрыть эту тему». Также специалист рассказал о серьёзной травме Дмитрия Баринова, ответил на вопрос о возможной натурализации Малкома и признался, что будет рад отъезду Алексея Миранчука в Италию.

«Надо было поближе познакомиться с Луценко»

— В сборную России впервые вызваны Андрей Мостовой и Евгений Луценко. Чем привлекли вас эти футболисты?

— Мы их давно знаем. Мостовой провёл хороший сезон в «Сочи». Сейчас он вернулся в «Зенит» и регулярно выходит на замену. А выходить на замену и чувствовать себя комфортно — тоже большое умение. В последнем матче с «Тамбовом» он вовсе отдал голевую передачу. Сергей Семак доверяет Андрею. Дело в том, что получил травму Алексей Миранчук, поэтому мы были вынуждены действовать по ситуации. Хотели вызвать Мостового ещё в марте, но тогда не было сбора. К слову, как только он узнал, что «Зенит» его забирает, стал чуть хуже играть. Это тоже посыл ему.

Луценко — один из лучших бомбардиров прошлого сезона РПЛ. Новый он также начал убедительно: работает на команду, забивает. Надо было с ним поближе познакомиться и понять для себя, на что мы можем рассчитывать по отношению к Евгению. Сразу скажу, Луценко сможет принять участие только в первом матче. В Будапешт не полетит. У него нет визы, а паспорт заканчивается в ноябре.

— Также вызов в сборную получил Егор Сорокин, который в новом сезоне РПЛ провёл на поле лишь полчаса…

— Сорокин несколько матчей не играл, но я говорил с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом. Егор находится в хорошей форме и здоров. Плюс в следующем туре он точно будет играть, поскольку Кайо получил красную карточку. Это важно для нас. К тому же Егор уже был в сборной и знает наши требования. А когда приезжает много новичков, это абсолютно другая атмосфера.

— В последний раз сборная собиралась ещё в ноябре прошлого года. Какие особенности и нюансы для тренера несёт в себе такая длительная пауза?

— Если бы собирались чаще, возможно, появилось бы несколько новых имён. Дело в том, что, когда давно не видишься с ребятами, не хочется наполовину обновлять команду. Мы это уже проходили. Знаем, как непросто за пару дней превратить игроков в единый коллектив. Был большой перерыв, но я общаюсь со всеми. Все соскучились, хотели приехать и сделать всё, чтобы сыграть удачно.

— Роман Зобнин в «Спартаке» в последнее время играет на фланге. Учитывая травму Баринова, рассчитываете на него как на центрального полузащитника? Сколько времени у него уйдёт на адаптацию?

— Независимо от ситуации с Бариновым вчера разговаривал и с ним, и с Алексеем Миранчуком. С Денисом Черышевым тоже. Сегодня приняли решение, что Денис не присоединится к команде. Зобнина же всё равно рассматриваем как центрального полузащитника, и я давно об этом сказал. Но то, что он играет в команде сразу на двух позициях, — большой плюс. Тогда мы можем действовать ситуативно. А в командные дела не вмешиваемся. Каждый должен принимать те решения, которые считает нужными. Не думаю, что Зобнину надо будет долго приспосабливаться. Тем более на старте сезона был момент, когда он 20 минут провёл именно в центре.

«Соболев позволил себе вещи, которые не должен был позволять»

— Почему вызов в сборную не получил Александр Соболев, который неплохо начал сезон?

— Если сравнивать с первыми играми за «Спартак», то он заметно прибавил. Ситуация простая. С Артёмом Дзюбой у Александра сложилась определённая неприятная ситуация. Этот вопрос они должны между собой разрешить. Нам не хочется иметь в команде игроков, которые друг друга недостаточно хорошо понимают. Конкуренция — это нормально. Каждый хочет быть лучше коллег. Но то, что позволил себе Соболев... Видимо, между ними какая-то неприязнь. Думаю, ему эту тему надо как-то закрыть. Сейчас Артём приедет в расположение национальной команды, и мы с ним тоже поговорим. Он, как старший, может, сам предпримет какие-то попытки, чтобы убрать вопрос с повестки дня. Согласитесь, нельзя собирать команду, зная, что есть недопонимания такого плана. В прошлом году случилась стычка между Георгием Джикией и Магомедом Оздоевым. Но это секундные моменты. А тут ситуация поглубже. Мы должны её в спокойном режиме нивелировать. Можно рассказывать сказки, но я бы не хотел. Сказал всё как есть.

— Из ваших слов складывается впечатление, что в конфликте футболистов больше виноват Соболев.

— Понятно, у него произошло несчастье. Свои соболезнования я ему выразил. Но есть одна ситуация, а есть вторая. Естественно, это тот случай, когда Соболев, не знаю по какой причине, данную историю начал. Я никого не поддерживаю, Артём — капитан команды, он который год показывает своё мастерство, работает на сборную. Молодой футболист позволил себе вещи, которые, в моём понимании, не должен был позволять. Он начал эту тему и должен её закрыть.

— Вы сказали, что Соболев должен сам разрулить ситуацию с Дзюбой. Как это можно сделать и почему это должен делать именно он?

— Ну а кто это должен делать? Я? Главный тренер своё решение принял. Это нормальный момент.

— То есть Соболев должен сам позвонить Дзюбе и объяснить высказывание, которое было сделано в выпуске YouTube-канала «Красава»?

— Да. Дело в не в том, что Соболев не хочет, чтобы его сравнивали с Дзюбой. Но есть не совсем правильные моменты. Причём я не видел этот выпуск. Зато видел стычку между ними во время игры в Кубке России и сразу сказал, что здесь, видимо, что-то не так. Собрал информацию. Так это или нет, узнаю на сборах, когда пообщаюсь с Артёмом. У нас впереди две игры. У нас не так много хороших футболистов, чтобы ими разбрасываться. Но мы должны понимать, что если внутри команды не будет единства, мы ничего из себя не будем представлять. Командный дух — наша сила, а его формируют игроки. Молодой парень что-то сказал, что-то сделал. Если бы он сказал это в комнате один на один, вопросов бы не возникло, а тут это было сделано публично. Я не претендую на истину в последней инстанции, но думаю, в данной ситуации вы нас поддержите. Нам нужна здоровая конкурентная среда.

Соболев прочитает то, о чём я говорю. Я с ним на эту тему пока не говорил. Набрать ему? Не вижу в этом воспитательного момента. Опыт подсказывает, что действия всегда воспринимаются лучше, чем слова. Ситуация такая, какая есть. Он прочтёт и примет решение. Мой номер у него есть. Если захочет, всё ему объясню. Раз открыл ситуацию, можешь её закрыть. Приедет Дзюба, мы поговорим и с ним.

«Черышев позвонил утром и сказал, что повреждение зажило не до конца»

— В списке сборной оказались Далер Кузяев и Роман Нойштедтер, которые в настоящий момент не имеют клуба. Хотели таким образом поддержать ребят или преследовали иные цели?

— Кузяев и Нойштедтер заканчивали сезон 22 июля. Месяц прошёл, они находились в хорошем состоянии. Мы были на связи, они тренируются. Понятно, речь идёт об индивидуальных тренировках. Но Нойштедтер скоро уже будет поддерживать форму с одной из команд. Сейчас ребята будут находиться с нами. С одной стороны, мы поддержали их, с другой — сложно было одномоментно вызвать большое количество новых футболистов. Решили остановится на тех, кого хорошо знаем, всё-таки почти год не собирались. Недели через две Далер с Романом будут с командами и смогут нам помочь. Они и сейчас готовы это сделать. Не помешают ли им контрактные моменты? Мы эту тему даже не обсуждали. Будут готовы — будут играть. А травму можно получить, спускаясь с лестницы.

— Что конкретно произошло с Черышевым?

— Два дня назад общались с ним. Денис тренировался после травмы, но я попросил ещё раз протестироваться. Он сделал МРТ. Утром позвонил и сказал, что повреждение зажило не до конца. Смысла вызывать его нет, хотя футболист такого уровня может выйти на 15 минут и помочь. Но болячка не позволяет ему полноценно тренироваться. В сложившихся условиях с учётом перелётов не посчитали нужным выдёргивать Черышева. Пускай приводит себя в порядок.

— Не смутила ли вас неважная форма Зелимхана Бакаева? Даже на старте сезона два матча РПЛ он начал на скамейке запасных...

— Это не порадовало. Значит, вовремя дали ему звоночек. Тем более нельзя забывать, что в июне Зелимхан переболел коронавирусом. Надо понять, по какой причине произошёл спад. Последний матч с «Локомотивом» он сыграл на более высоком уровне. Он приезжал к нам на сборы, проявлял свои лучшие качества. Это футболист, на которого мы рассчитываем. Поэтому он с нами.

— Как оцените форму Фёдора Смолова?

— Разговаривал с ним. В матче со «Спартаком» Фёдор получил небольшое повреждение. Но результаты тестов показали, что с ним всё в порядке. Смолов провёл почти полгода в Испании. Мы и этот период обсудим. Видим изменения в его игре после этой аренды. Хотелось бы, чтобы Фёдор и к Лиге чемпионов подошёл в таком состоянии.

— В чём именно прибавил Смолов?

— В первой же игре в Испании он не добежал в одном из моментов, и ему сразу об этом сказали. Потом он дорабатывал до конца каждый эпизод. Хотим, чтобы он продолжил начатую там работу. В последней игре в паре моментов этого уже не было.

— Из ЦСКА вызван только Марио Фернандес. Это означает, что в этой команде вы больше не видите кандидатов в сборную?

— Видим. Есть Константин Кучаев, Игорь Дивеев, Иван Обляков, но они находятся в молодёжке. У них впереди два ответственных матча. Дважды встречались с Михаилом Галактионовым на той неделе, обсуждали планы. Решили, что вышеуказанные футболисты должны по максимуму отработать две предстоящие встречи, чтобы в команде не было резких изменений.

«В «Локомотиве» всё крутится вокруг Миранчука, в сборной — пока нет»

— После травм Алексея Миранчука с Бариновым список футболистов, которых вы планировали вызвать, сильно поменялся, если не брать в расчёт этих двух футболистов?

— Плюс-минус был таким же. Отличалась может только одна фамилия. Общались и с Бариновым, и с Миранчуком. Понятно, что у Алексея своя история с переговорами с «Аталантой». Освободившееся из-за травмы время он им и посвятит. Я в каждом интервью говорю, что нам бы хотелось, чтобы игроки уезжали в Европу, в лиги, где они будут развиваться, формироваться как личности. Если Миранчук перейдёт в «Аталанту», мы это только одобрим. Моё мнение он знает.

— С чем связано то, что Алексей Миранчук в сборной не показывает свой максимум?

— Мы говорили с ним на эту тему. Он хорошо играл, забивал и отдавал голевые передачи. Мы это видели и строили определённые планы. Футболисты в сборной понимают, что они должны зарабатывать шансы, а мы будем их давать. У нас нет такого: «Дайте мне шанс, а я им воспользуюсь». Он свой заслужил, не случайно «Аталанта» заинтересовалась Миранчуком. Но мы не можем проводить по две—три игры в неделю, чтобы он нашёл себя. Лёша из той породы футболистов, которые постоянно должны находиться рядом. Может, отъезд в Италию сделает его лучше, он выйдет из зоны комфорта. Там он научится работать локтями и станет более самодостаточным. В «Локомотиве» всё крутится вокруг Миранчука, в сборной — пока нет.

— Как относитесь к возможной отмене Лиги наций?

— Меня об этом никто не спрашивал, но Александр Алаев знает моё мнение. Этот турнир нужен. Тут есть очки, трофей, жеребьёвка. Хотел бы, чтобы Лига наций существовала и дальше. Другое дело, что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. В УЕФА сидят умные люди. Кто знает, может, решающие матчи проведут в одном месте, чтобы много не летать.

— Каким будет антикоронавирусный регламент в сборной? В случае сдачи сомнительных тестов на карантин будет садиться вся команда?

— В четверг проведём тестирование. Плюс все игроки приедут протестированные из клубов. Только что позвонил Евгений Безуглов и сказал, что тестирование состоится также 1 и 3 сентября, чтобы нас пустили в Будапешт. 4-го числа будем там. Много нюансов, о которых нам сказали.

— Возможно ли натурализация Малкома?

— Каждый сам принимает для себя решение. Если Малком может играть за сборную России, рассматриваем его наравне с остальными. Но просить кого-то взять гражданство означает давать абонемент. Другое дело, есть футболисты с российскими корнями, выступающие в других лигах. Если есть информация, что они могут играть за сборную, почему бы не обратить внимание.

— Не получил вызов в сборную Даниил Фомин, который сменил «Уфу» на «Динамо». Почему?

— Мы видим, что на его позиции есть исполнители, которые нас устраивают и выглядят предпочтительнее. Был бы здоров Алексей Миранчук, Мостового тоже не вызвали бы. Матч с «Уралом» Фомин провёл хорошо, а последующие две игры — не так, как нам хотелось. Пусть для начала адаптируется в «Динамо». Если будет прогресс, мы мимо не пройдём. Ведь сборная на Фомина обратила внимание раньше, чем «Динамо».

— Кто наиболее качественно прибавил в сборной за несколько лет?

— Навскидку не скажешь. Каждый по-своему. Так, как прибавил Илья Кутепов на чемпионате мира, не прибавил никто. Но потом начались проблемы. Я говорил с ним недавно. Он сыграл на ЧМ пять матчей, а потом пропал. Мы сильны командой, однако если европейские клубы обращают внимание на наших игроков, значит, они прибавляют. Другое дело, что нам бы хотелось большего.

— Опишите одним словом четыре года в сборной?

— Привилегия.