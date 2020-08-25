Черчесов: мне нравится Лига наций

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к Лиге наций УЕФА.

«Меня не спрашивали насчёт возможной отмены Лиги наций. Турнир нужен. Это хороший турнир. Здесь есть очки, трофей, жеребьёвка. Мне он нравится. Я хотел бы, чтобы он был и дальше. Другое дело, что мы не знаем, как будет дальше развиваться ситуация. В УЕФА сидят умные люди. Кто знает, может, его сделают в одном месте, чтобы не летать», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Первый матч Лиги наций сборная России проведёт 3 сентября с сербами на «ВТБ Арене» в Москве. Во второй встрече на выезде команда Черчесова сыграет со сборной Венгрии 6 сентября.

Ранее Черчесов заявил, что Денис Черышев сам ему позвонил и сказал, что травма не до конца зажила.