Черчесов: мне нравится Лига наций

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к Лиге наций УЕФА.
Черчесов: мне нравится Лига наций
  • РИА Новости

«Меня не спрашивали насчёт возможной отмены Лиги наций. Турнир нужен. Это хороший турнир. Здесь есть очки, трофей, жеребьёвка. Мне он нравится. Я хотел бы, чтобы он был и дальше. Другое дело, что мы не знаем, как будет дальше развиваться ситуация. В УЕФА сидят умные люди. Кто знает, может, его сделают в одном месте, чтобы не летать», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Первый матч Лиги наций сборная России проведёт 3 сентября с сербами на «ВТБ Арене» в Москве. Во второй встрече на выезде команда Черчесова сыграет со сборной Венгрии 6 сентября.

Ранее Черчесов заявил, что Денис Черышев сам ему позвонил и сказал, что травма не до конца зажила.

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