Черчесов: Черышев сам позвонил и сказал, что травма не до конца зажила

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, который не был вызван в национальную команду для подготовки к матчам Лиги наций с командами Сербии и Венгрии.

«Вчера я говорил и с Бариновым, и с Миранчуком, и с Черышевым. Буквально сегодня мы приняли решение, что последний не приедет. Два дня назад он после травмы уже тренировался, но затем я попросил ещё раз сделать МРТ. Сегодня утром Денис сам мне позвонил: у него не до конца зажила травма. Смысла вызывать его нет, хотя пару дней назад мы говорили, что и на 10–15 минут вне топ-состояния он мог бы выйти и усилить команду. Травма не даст ему полноценно тренироваться, а с перелётами сейчас и так сложно. Решили не дёргать, тем более пришёл новый тренер», — цитирует Черчесова корреспондент Sport24.

Первый матч сборная России проведёт 3 сентября с сербами на «ВТБ-Арене» в Москве. Во втором поединке на выезде команда Черчесова сыграет со сборной Венгрии 6 сентября.

Ранее Черчесов заявил, что не считает, что он должен улаживать конфликт Соболева и Дзюбы.