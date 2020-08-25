Черчесов не считает, что он должен улаживать конфликт Соболева и Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что форвард «Зенита» Артём Дзюба и нападающий «Спартака» Александр Соболев должны самостоятельно улаживать существующий между ними конфликт.

«А кто это должен делать? Я? Главный тренер своё решение принял. Это нормальный момент. Он не хочет, чтобы его сравнивали с Дзюбой. Это нормально. Он сам по себе. Так или не так, узнаю на сборах, когда пообщаюсь с Артёмом. Тема будет закрыта. У нас не так много хороших футболистов, чтобы ими разбрасываться. Но ещё больше мы должны понимать, что, если внутри команды нет единства, мы вообще ничего из себя не будем представлять. Командный дух — это наша сила, а его и формируют парни. Молодой парень что-то сказал, что-то сделал. Если бы он сказал в комнате один на один, вопросов не было бы, а тут это было сделано публично. Я не претендую на истину в последней инстанции, но, думаю, в этой ситуации вы нас поддержите. Нам нужна здоровая конкурентная среда», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Также главный тренер сборной России добавил, что готов обсудить сложившуюся ситуацию с Соболевым.

«Он прочитает то, о чём я говорю. Я с Соболевым на эту тему пока не говорил. Не вижу в этом воспитательного момента, чтобы звонить ему. Опыт подсказывает, что действия всегда воспринимаются лучше, чем слова. Он прочтёт и примет решение. Мой номер у него есть. Если захочет, я всё ему объясню. Раз открыл ситуацию, можешь её закрыть.

Приедет Дзюба — мы с ним поговорим. День икс наступит, если что-то будет, сразу сообщим», — добавил Черчесов.

Ранее главный тренер сборной России объяснил отсутствие в команде футболистов ЦСКА.