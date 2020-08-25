Главный тренер сборной России объяснил отсутствие в команде футболистов ЦСКА

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что те футболисты ЦСКА, которых он рассматривал в национальную команду, получили вызовы в молодёжную сборную.

«Дело в том, что кандидатов видим. Кучаев, Дивеев, Обляков. Но они в молодёжке. У них два ответственных матча. Два раза встречались с тренером на той неделе, обсуждали планы. Решили, что эти два матча, чтобы там не было резких движений, чтобы они собрались и максимально отработали два матча. Они могут претендовать на первое место. Вы назвали фамилии, но им надо добавлять том плане, что соответствовать», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Молодёжная сборная России в рамках квалификации к чемпионату Европы сыграет 4 сентября против сверстников из Болгарии, а 8 сентября — против молодёжной сборной Польши.

Ранее Черчесов признался, что не вызвал Соболева в сборную из-за конфликта с Дзюбой.