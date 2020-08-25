Черчесов признался, что не вызвал Соболева в сборную из-за конфликта с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие в составе команды на матчи Лиги наций УЕФА нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

«По сравнению с первыми играми в «Спартаке» Соболев заметно прибавил. Я могу всё что угодно говорить, но скажу как есть. Есть ситуация, которая у них с Артёмом Дзюбой. Нам не хочется в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо между собой ладят. То, что позволил себе Соболев, — видимо, между ними какая-то неприязнь. Думаю, что ему эту тему надо как-то закрыть. Артём приедет — мы с ним тоже поговорим. Он как старший, может, сам сделает какие-то попытки, чтобы эту тему убрать с повестки дня. Согласитесь, что нельзя собирать команду, зная, что есть недопонимания такого плана. Был момент Джикия — Оздоев. Но это секундные моменты. А тут ситуация поглубже. Мы должны её в спокойном режиме нивелировать», — заявил Черчесов журналистам на пресс-конференции.

При этом главный тренер сборной России добавил, что остаётся в стороне от конфликта футболистов.

«Понятно, у него, Соболева, было несчастье. Соболезнования выразил. Но есть одна ситуация, а есть вторая. Я не знаю, по какой причине Соболев эту тему открыл. Поэтому я никого не поддерживаю, Артём — капитан команды, он который год показывает своё мастерство, работает на сборную. Другое дело, что молодой футболист, который стремится в сборную, позволил себе вещи, которые в моём понимании не должен. Он начал тему и должен её закрыть», — добавил Черчесов.

В полуфинальном матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» между Соболевым и Дзюбой случилась перепалка, которая затем продолжилась в прессе.

Сборная России в рамках Лиги наций УЕФА сыграет 3 сентября с командой Сербии, а 6 сентября — с венграми.

Ранее сообщалось, что Луценко и Мостовой вызваны в расположение сборной России на матчи Лиги наций УЕФА.