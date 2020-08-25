Черчесов высказался об идее натурализации Малкома

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не будет просить футболиста «Зенита» Малкома или какого-либо другого игрока принять российское гражданство ради выступлений за национальную команду.

«Никого ни о чём не просили и просить не собираемся. Каждый решение принимает сам. Если Малком может играть за сборную, рассматриваем его, как остальных. Но просить кого-то взять гражданство — это давать абонемент. Другое дело, есть россиянине, играющие в других лигах. Если есть информация, что могут играть за сборную, почему бы не обратить внимание», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Бразилец в своих интервью несколько раз допускал, что может взять российское гражданство с целью выступлений за сборную России.

Ранее Черчесов заявил, что ему нравится Лига Наций.