Черчесов высказался об идее натурализации Малкома

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не будет просить футболиста «Зенита» Малкома или какого-либо другого игрока принять российское гражданство ради выступлений за национальную команду.
Черчесов высказался об идее натурализации Малкома
  • Reuters

«Никого ни о чём не просили и просить не собираемся. Каждый решение принимает сам. Если Малком может играть за сборную, рассматриваем его, как остальных. Но просить кого-то взять гражданство — это давать абонемент. Другое дело, есть россиянине, играющие в других лигах. Если есть информация, что могут играть за сборную, почему бы не обратить внимание», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Бразилец в своих интервью несколько раз допускал, что может взять российское гражданство с целью выступлений за сборную России.

Ранее Черчесов заявил, что ему нравится Лига Наций.

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