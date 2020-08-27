Черчесов подтвердил, что конфликт между Соболевым и Дзюбой исчерпан

Главный тренер сборной России по футболу подтвердил, что конфликт между форвардом московского «Спартака» Александром Соболевым и нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой урегулирован.

«Сегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артёмом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт», — сказал Черчесов.

Он также подчеркнул, что Соболев остаётся кандидатом в сборную, о чём сам игрок знает.

«Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией», — добавил Черчесов.

Напомним, Черчесов не вызвал Соболева на ближайшие матчи национальной команды в Лиге наций из-за его конфликта с капитаном сборной Дзюбой.

3 сентября Россия сыграет в Москве с Сербией, а 6 сентября проведёт матч с Венгрией в Будапеште.

Ранее Нобель Арустамян сообщил, что Соболев урегулировал конфликт с Дзюбой.