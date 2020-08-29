Червиченко назвал победу над «Арсеналом» вторым подарком «Спартаку» от судей

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о судействе матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
Червиченко назвал победу над «Арсеналом» вторым подарком «Спартаку» от судей
  • © РИА Новости / Сергей Субботин

«Уныло, скучно. Второй подарок от судей «Спартаку». Но, видимо, это то судейство, которого так хотел Федун, и вот он его получает второй матч подряд. Не знаю, как остальным участникам чемпионата это. Игры никакой, очень скучно. Мне в принципе непонятна та радость, которая вообще присутствует и у болельщиков, и на скамейке запасных. Надо выигрывать, да, ну если вы уже говорите, что вас до этого обижали судьи, то надо самим выигрывать, и честно, а не за счёт того, что исполняют эти люди в чёрном», — заявил Червиченко RT.

Он отметил, что вряд ли такое благоприятное для «Спартака» судейство будет продолжаться долго.

«Вокруг же тоже не дураки, и тот же «Арсенал», почему он должен вкладывать деньги, что-то делать и получать такое судейство. Мне просто интересно, что будет, когда какая-то команда, какой-нибудь тоже демарш, подобный тому, что обещал «Спартак», не выйдет на второй тайм или просто уйдёт посреди матча. Ну смысл играть, если результат уже понятен?» — добавил экс-президент красно-белых.

Ранее Сергей Юран прокомментировал выход «Спартака» на первое место в таблице РПЛ.

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