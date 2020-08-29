Аджоев раскритиковал работу арбитров матча «Спартак» — «Арсенал»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал поражение команды от московского «Спартака» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«До сегодняшнего дня мы думали, что в футбол играют 11 на 11, но, видимо, это не так. В этом матче десять играли против 15. Судейская бригада во главе с рефери, фамилия которого не Матюнин, а, очевидно, какая-то другая, сыграла за «Спартак». Ключевой момент в матче — удаление Лесового. Лайнсмен находится в метре от эпизода, момент происходит на его глазах — и он принимает неверное решение. Что это? Ошибка? Предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа, раз уж у нас появилась такая традиция. Или у нас одних проверяют, а других нет?» — приводит слова Аджоева «Чемпионат».

Он отметил, что не понимает, почему VAR не вмешивается для исправления очевидной ошибки.

«Как составлен протокол VAR, если такие эпизоды проходят мимо него? Одни вопросы… Мы не оправдываем игрока — он молодой парень, не сдержался, увидев вопиющую несправедливость. Но кто ответит за то, что судьи ломают игру и сводят на нет усилия сотен людей? И это только один эпизод в матче. Были и другие моменты. Тот же Лесовой первую жёлтую карточку получил за опасную игру. Через несколько минут против него был совершён такой же фол — карточки сопернику нет. Где последовательность? Костадинову разбили нос локтем — опять ничего. Мы были готовы играть со «Спартаком», что и показал матч, даже второй тайм, когда играли в меньшинстве. Но мы не готовились к тому, что против нас будет играть ещё и бригада судей», — добавил руководитель клуба.

«Арсенал» на выезде проиграл «Спартаку» со счётом 1:2. С 45-й минуте тульские футболисты играли вдесятером.

Ранее Тренер «Арсенала» высказал мнение, что ошибка арбитра повлияла на исход матча со «Спартаком».