Тедеско прокомментировал дебют Урунова за «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал дебют в составе команды полузащитника Остона Урунова в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

«Остон на первых минутах нервничал, первая игра на таком стадионе. Вначале он потерял пару мячей, потом выправил свою игру. Он молодой игрок, которому нужно адаптироваться. К футболу, тактике. Мы дадим ему время. Никто на него не давит. Работаем. Надеемся, всё будет хорошо», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

19-летний Урунов перешёл в «Спартак» нынешним летом. Он вышел на поле в матче с «Арсеналом» на 69-й минуте, заменив Гуса Тиля.

Ранее Тедеско заявил, что «Спартаку» пришлось непросто в матче с «Арсеналом».