Экс-футболист «Спартака» Ковтун прокомментировал выход команды на первое место в РПЛ

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Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал выход команды на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экс-футболист «Спартака» Ковтун прокомментировал выход команды на первое место в РПЛ
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«Болельщикам это приятно, они ждут этого. Главное, что команда старается сейчас показывать сиюминутный результат, а в дальнейшем по ходу чемпионата одерживать победы, чтобы по его завершении подтвердить свои притязания на первое место. Думаю, что этот сезон уже, в принципе, должен расставить все точки над «i». Опять же, тренер уже поработал и знает особенности чемпионата, какие-то особенности своей команды. Преждевременная радость у болельщиков — это дело привычное, они всегда реагируют на положительные результаты, какие-то другие положительные тенденции в клубе. Им нужно только давать подпитку, чтобы они и дальше были с командой», — рассказал Ковтун в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что Червиченко назвал победу над «Арсеналом» вторым подарком «Спартаку» от судей.

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