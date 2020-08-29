Экс-футболист «Спартака» Ковтун прокомментировал выход команды на первое место в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал выход команды на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Болельщикам это приятно, они ждут этого. Главное, что команда старается сейчас показывать сиюминутный результат, а в дальнейшем по ходу чемпионата одерживать победы, чтобы по его завершении подтвердить свои притязания на первое место. Думаю, что этот сезон уже, в принципе, должен расставить все точки над «i». Опять же, тренер уже поработал и знает особенности чемпионата, какие-то особенности своей команды. Преждевременная радость у болельщиков — это дело привычное, они всегда реагируют на положительные результаты, какие-то другие положительные тенденции в клубе. Им нужно только давать подпитку, чтобы они и дальше были с командой», — рассказал Ковтун в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что Червиченко назвал победу над «Арсеналом» вторым подарком «Спартаку» от судей.