Юран: в ближайшее время Соболев появится в сборной

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказал мнение о необходимости вызова в сборную России форварда «Спартака» Александра Соболева вместо получившего травму нападающего «Арсенала» Евгения Луценко.

«Это решать главному тренеру сборной, потому, наверное, было бы неправильно это комментировать и рассуждать об этом. Тренер принимает решение, значит, ему виднее», — рассказал Юран RT.

Он также рассказал, считает ли он Соболева лучшим на данным момент форвардом в чемпионате России.

«Мы всегда спешим с этим. Одну-две-три игры хорошо сыграл — и называем новой звездой. Парень старается и доказывает всё на поле. У него есть желание забивать в каждой игре, и я рад за него, потому что нападающему всегда приятно уходить с поля с забитым мячом в активе. Любой тренер себе не во вред в этом плане работает, поскольку ему нужен результат, забитые мячи. Поэтому, наверное, сейчас из-за другой какой-то ситуации тренер принял решение не вызывать его, но я думаю что в ближайшее время Соболев появится в сборной», — добавил специалист.

Ранее Юран прокомментировал выход «Спартака» на первое место в таблице РПЛ.