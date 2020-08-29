Юран: в ближайшее время Соболев появится в сборной

Короткая ссылка
Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказал мнение о необходимости вызова в сборную России форварда «Спартака» Александра Соболева вместо получившего травму нападающего «Арсенала» Евгения Луценко.
Юран: в ближайшее время Соболев появится в сборной
  • © Пресс-служба ФК «Химки»

«Это решать главному тренеру сборной, потому, наверное, было бы неправильно это комментировать и рассуждать об этом. Тренер принимает решение, значит, ему виднее», — рассказал Юран RT.

Он также рассказал, считает ли он Соболева лучшим на данным момент форвардом в чемпионате России.

«Мы всегда спешим с этим. Одну-две-три игры хорошо сыграл — и называем новой звездой. Парень старается и доказывает всё на поле. У него есть желание забивать в каждой игре, и я рад за него, потому что нападающему всегда приятно уходить с поля с забитым мячом в активе. Любой тренер себе не во вред в этом плане работает, поскольку ему нужен результат, забитые мячи. Поэтому, наверное, сейчас из-за другой какой-то ситуации тренер принял решение не вызывать его, но я думаю что в ближайшее время Соболев появится в сборной», — добавил специалист.

Ранее Юран прокомментировал выход «Спартака» на первое место в таблице РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить