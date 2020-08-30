Крыховяк пропустит матч «Локомотива» с «Зенитом» из-за травмы
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- РИА Новости
Как сообщила пресс-служба «Локомотива», из-за воспаления икроножной мышцы не сыграет польский полузащитник Гжегож Крыховяк. Ранее железнодорожники потеряли ещё двоих игроков средней линии — Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.
Составы на матч выглядит следующим образом:
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Антон Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано;
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Мостовой, Дзюба, Азмун, Малком.
Матч «Локомотив» — «Зенит» стартует в 16:00 мск.
Ранее травмированный Баринов обратился к игрокам «Локомотива» перед матчем с «Зенитом».