Травмированный Баринов обратился к игрокам «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов обратился к своим партнёрам по команде в преддверии матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Парни, всем привет! Сегодня непростой матч, тяжёлый матч. Я хочу вам всем пожелать удачи, чтобы была победа за нами. Вперёд, «Локо»!» — сказал Баринов в видео, опубликованном в Twitter «Локомотива».

Баринов получил травму крестообразной связки колена в матче четвёртого тура со «Спартаком» (1:2) и не сможет играть ближайшие полгода.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 30 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16:00.

Ранее Валерий Непомнящий ответил на вопрос, может ли руководство «Локомотива» задуматься об отставке главного тренера команды Марко Николича после возможного поражения от «Зенита».