Травмированный Баринов обратился к игрокам «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»
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«Парни, всем привет! Сегодня непростой матч, тяжёлый матч. Я хочу вам всем пожелать удачи, чтобы была победа за нами. Вперёд, «Локо»!» — сказал Баринов в видео, опубликованном в Twitter «Локомотива».
Баринов получил травму крестообразной связки колена в матче четвёртого тура со «Спартаком» (1:2) и не сможет играть ближайшие полгода.
Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 30 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16:00.
Ранее Валерий Непомнящий ответил на вопрос, может ли руководство «Локомотива» задуматься об отставке главного тренера команды Марко Николича после возможного поражения от «Зенита».
Всем привет от Бары, который сегодня будет поддерживать нас из Рима 👋🏻#ЗдоровьяБара | #ЛокоЗенит 🔜 pic.twitter.com/3TY7by47AR— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 30, 2020