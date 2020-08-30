Непомнящий высказался о возможном увольнении Николича из «Локомотива»

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, может ли руководство московского «Локомотива» задуматься об отставке наставника команды Марко Николича в случае поражения от санкт-петербургского «Зенита» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ)

«Для начала стоит сказать, что, когда Николич возглавил команду, ему совершенно неразумно было что-то менять, так как у «Локомотива» всё было налажено, и он абсолютно правильно сделал, что не пытался прибегать к кардинальным изменениям. Также из-за форс-мажорных обстоятельств серб провёл предсезонную подготовку длиной всего неделю. За такое время невозможно выстроить новую команду. Не думаю, что руководство «Локомотива» даже в случае поражения от «Зенита» будет искать нового тренера. Болельщики получат очередной повод высказать свою позицию, но это уже другая история», — сказал Непомнящий в интервью RT.

Ранее Непомнящий предположил, как потеря Вильмара Барриоса и Себастьяна Дриусси может сказаться на «Зените».