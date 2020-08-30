«Лёгкой жизни Семаку ждать не стоит»: Непомнящий о мотивации «Зенита», потерях «Локо» и вероятности отставки Николича

«Зениту» не стоит ждать лёгкой жизни в гостевом матче 6-го тура РПЛ с «Локомотивом», заявил в интервью RT известный тренер Валерий Непомнящий. По его словам, железнодорожники, несмотря на кадровые проблемы, настроятся на встречу с действующим чемпионом. Также специалист объяснил, почему у петербуржцев возникли проблемы с мотивацией на старте нового сезона, выразил мнение, сумеет ли Антон Миранчук заменить своего брата Алексея в случае его ухода из клуба, и проанализировал, может ли главный тренер московской команды Марко Николич в ближайшее время лишиться своего поста.

«У «Зенита» нет того превосходства, которое было в прошлом сезоне»

— «Зенит» в августе провёл непростые матчи с ЦСКА и «Динамо». У вас не возникло впечатления, что в этих встречах петербуржцы не выглядели на голову сильнее соперников?

— Это действительно так. Сине-бело-голубые провели два матча с сильными оппонентами, и стало очевидно, что на сегодняшний день у «Зенита» нет такого превосходства, которое было в прошлом сезоне. При этом судьбы игр, о которых мы говорим, часто решает фактор психологического настроя. В таких встречах футболисты проявляют свои лучшие качества и не всегда фаворит имеет преимущество. Да, в матчах с ЦСКА и «Динамо» петербуржцы не выглядели безупречно. У них имелось много проблем, не было нужного контроля мяча, как ни странно, не хватало скорости и эмоций. За счёт класса и мастерства сегодня «Зениту» не обыграть эти команды.

— Значит, можно сказать, что большую роль сыграл настрой ЦСКА и «Динамо» на игру с чемпионом?

— Это я и имею в виду. У «Зенита» не было таких эмоций, как у соперников. Московские команды оказались максимально мотивированы.

— Как думаете, с чем это связано?

— Сейчас в «Зените» на первые роли выходят иностранные исполнители, а русскоязычное ядро не настолько определяющее. У ЦСКА и «Динамо» легионеры играют не такую важную роль, хотя можно сказать, что ворота «Зенита» поразили как раз иностранцы — Никола Влашич и Тони Шуньич. В любом случае это исключительно моё мнение, а не истина в последней инстанции.

— Можно ли сказать, что разница в классе между «Зенитом» и остальными командами, претендующими на медали, уже не так велика?

— «Зенит» — всё равно явный фаворит чемпионата России, другие коллективы ему уступают. Да, вряд ли петербуржцам к концу сезона удастся оторваться от ближайших преследователей на 20—30 очков, но всё равно сине-бело-голубые по-прежнему сильнее всех. Чтобы поддерживать данный статус, «Зениту» необходимо находить постоянную мотивацию для своих футболистов. При этом класс игроков ни у кого не вызывает сомнений.

— Подобные матчи можно назвать своеобразной репетицией для «Зенита» перед Лигой чемпионов?

— Действительно, у подопечных Семака появляются проблемы, когда с ними играют максимально жёстко, быстро и плотно. У меня по этой причине имеются некоторые сомнения относительно перспектив петербуржцев в ЛЧ. Сегодняшние скорости сине-бело-голубых, как мне представляется, ещё недостаточно высоки для успешной игры в главном европейском клубном турнире. Под успехом я подразумеваю не выход из группы, так как при удачной жеребьёвке это вполне реально. Но дальше пройти будет тяжело, поскольку в ЛЧ играет очень много команд, которые сильнее и быстрее «Зенита». И в таких играх, как с ЦСКА и «Динамо», можно проверить, насколько команде Семака хватит скорости принятия решений и желания бороться.

«Локомотив» представляет из себя серьёзную угрозу»

— Стоит ли ждать такой же плотной игры от «Локомотива», как от ЦСКА с «Динамо»?

— Железнодорожники оказались в очень неприятной ситуации: уступили дома «Ахмату», потеряли двух ключевых футболистов. Тем не менее красно-зелёные всё равно представляют из себя серьёзную угрозу. Лёгкой жизни Семаку не стоит ждать в любом случае. Но при этом чемпион, конечно, будет фаворитом. Осечка в прошлом туре должна помочь команде. Хотя «Локомотив» тоже должен быть заряжен после поражения.

— Как будет выглядеть «Зенит» в матче с «Локомотивом» без Вильмара Барриоса, без которого сложно представить опорную зону команды?

— Считаю, что это не серьёзная проблема. Магомед Оздоев может сыграть глубже. Также эту позицию способен закрыть Дуглас Сантос. В таком случае на левом фланге обороны появится Юрий Жирков.

— Может ли в отсутствие Барриоса Семак изменить схему: сыграть с одним опорным, а в основе выпустить более атакующего игрока?

— Возможно. Оздоеву по силам справиться с работой в центре поля и без колумбийца. Но он в любом случае не останется один: кто-то будет опускаться к нему в зависимости от ситуации. Магомед — не «волнорез», он не играет строго на одной позиции.

— Также «Зениту» из-за травмы не поможет Себастьян Дриусси. Семаку стоит доверить место в основе Андрею Мостовому, который неплохо проявил себя в аренде в «Сочи» и был вызван в сборную?

— Не думаю, что отсутствие Дриусси — такая большая потеря. Нынешний «Зенит» как раз и отличается тем, что у него есть игроки, которые способны менять друг друга без потери качества. Что касается Мостового, то с «Динамо» он сыграл вполне успешно и был одним из лучших в составе сине-бело-голубых. При этом необходимо понимать, как строится игровая философия Семака и какие требования он предъявляет к спортсменам в разных ситуациях. Ведь игрок за отдельно взятый матч может смещаться не только на разные позиции — меняются и стоящие перед ним задачи.

— Как «Зениту» выстраивать атакующие действия с учётом того, что центральные защитники «Локомотива» Мурило и Ведран Чорлука часто теряют позиции при быстрых переходах?

— Проблемы в центре обороны у железнодорожников имелись уже давно. И для меня было удивительно, что Соломон Кверквелия выпал из состава, хотя раньше грузин действовал в паре с Чорлукой. Этот дуэт был достаточно стабилен. Мурило провёл в основе достаточно много матчей, но ошибок совершает больше, чем хотелось бы. Где-то бразилец увлекается при выходе из зоны, хотя не в этом дело.

— А какие сильные стороны можно отметить в сегодняшнем «Локомотиве»?

— Считаю козырем железнодорожников игру в атаке, даже когда отсутствует Алексей Миранчук, а он — важнейшая фигура команды. У красно-зелёных подвижные фланги — как в первой, так и во второй линии.

РИА Новости

© Александр Вильф

«Не думаю, что руководство «Локомотива» будет искать нового тренера»

— В атаке у железнодорожников собраны футболисты, которые способны обострить игру. Не кажется ли вам, что травма Дмитрия Баринова для команды в настоящий момент — более весомая потеря, чем возможный отъезд Алексея Миранчука?

— Повреждение Баринова — большая неприятность. Когда Дмитрий находится на поле, тот же Гжегож Крыховяк более свободно действует при развитии атак. Теперь поляку придётся играть глубже. Есть риск допустить разрывы между линиями, тем не менее всё может пойти абсолютно по-другому. Тем более есть возможность проявить себя у молодого Станислава Магкеева. Топ-клубы вообще не должны испытывать проблемы из-за потери двух-трёх футболистов. Это позволительно аутсайдерам, но не тем командам, которые выступают в Лиге чемпионов. При этом считаю, что Баринов и Миранчук одинаково важны для «Локомотива».

— Если Алексей Миранчук всё-таки покинет команду, его брат Антон будет готов взять на себя бремя лидерства?

— Когда Антон находится в оптимальном функциональном состоянии, он вполне способен делать это. Но пока он провёл не так много матчей в новом сезоне. Хотя по потенциалу Антон способен исполнить роль Алексея.

— Как футболистам «Локомотива» противостоять Малкому с учётом того, что оба центральных защитника команды медлительны, а Баринов получил тяжёлую травму?

— Лучше не выходить на поле и получить техническое поражение со счётом 0:3 за неявку. (Смеётся.) Но это шутка, конечно. В каждой игре возникают такие проблемы, команда должна решать их, исходя из своих возможностей. И в «Локомотиве» ни в коем случае не должны думать, что они с лёгкостью выстроят защитные редуты и переиграют «Зенит». У железнодорожников явные проблемы в обороне. Сине-бело-голубым не хватает мотивации, но всё остальное у них в полном порядке.

— При этом «Динамо» удалось обыграть «Зенит», сделав ставку на расстановку с тремя центральными защитниками. Не стоит ли железнодорожникам повторить данный ход?

— Для «Зенита» схема соперника не имеет значения. Петербуржцы сами проиграли ту встречу, а не «Динамо» выиграло её. Команда Семака имела преимущество. Тренер даже впоследствии заменил Дзюбу, так как не было смысла держать его на поле — москвичи выигрывали борьбу на втором этаже. И в целом Семак по ходу матча принимал правильные решения.

— В последних трёх матчах красно-зелёные набрали всего одно очко. Возможное поражение от «Зенита» может заставить руководство железнодорожников задуматься об отставке Николича?

— Для начала стоит сказать, что, когда Николич возглавил команду, ему совершенно неразумно было что-то менять, так как у «Локомотива» всё было налажено, и он абсолютно правильно сделал, что не пытался прибегать к кардинальным изменениям. Также из-за форс-мажорных обстоятельств серб провёл предсезонную подготовку длиной всего в неделю. За такое время невозможно выстроить новую команду. Не думаю, что руководство «Локомотива» даже в случае поражения от «Зенита» будет искать нового тренера. Болельщики получат очередной повод высказать свою позицию, но это уже другая история.