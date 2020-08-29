Невосполнимые потери: почему отъезд Миранчука и травма Баринова нанесут серьёзный удар по «Локомотиву»

Московский «Локомотив» остался без двух ключевых футболистов — Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука. Опорный полузащитник получил разрыв крестообразной связки колена и пропустит около полугода. А трансфер Миранчука в «Аталанту», по информации итальянских СМИ, уже окончательно согласован. Почему потеря лидеров может серьёзно испортить железнодорожникам выступление в Лиге чемпионов — в материале RT.

Потеря основного опорника и головная боль для Николича

Концовка прошлого сезона получилась удачной для московского «Локомотива». Несмотря на смену тренера и конфликт руководства клуба с фанатами, команда сохранила второе место в РПЛ и вновь пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.

Успешным получилось и начало нового розыгрыша первенства страны. В первых двух турах железнодорожники набрали шесть очков и делили лидерство в турнирной таблице с «Зенитом» и ЦСКА.

Однако в последующих встречах подопечные Марко Николича сначала неожиданно разошлись миром с «Уралом», а затем уступили в дерби «Спартаку». Но куда большей проблемой для команды стали травмы Алексея Миранчука, Дмитрия Баринова и Дмитрия Живоглядова.

Если повреждения Миранчука и Живоглядова оказались не слишком серьёзными, то Баринов получил разрыв передней крестообразной связки и пропустит минимум полгода.

Потерю Баринова можно считать настоящей катастрофой для «Локомотива», ведь в последние годы он стал лидером железнодорожников и добился серьёзного прогресса рядом с таким высококлассным партнёром, как Гжегож Крыховяк.

В прошлом сезоне РПЛ Дмитрий в среднем за матч совершал 1,9 отбора и 1,4 перехвата. При этом он сделал скачок в качестве и количестве передач. Если в сезоне-2018/19 Дмитрий отдавал в среднем 38,3 паса за игру (с точностью 78,4%), то в прошлом — 47,3 (85,3%). По последнему показателю Баринов стал лучшим футболистом команды, опередив Крыховяка, если не брать в расчёт проведшего на поле всего 143 минуты Романа Тугарева.

Правда, в Лиге чемпионов его цифры несколько скромнее: 1,6 отбора, один перехват и 30,8 передачи (72,7%) в среднем за игру. Зато молодой полузащитник продемонстрировал великолепную игру на втором этаже и выигрывал по 1,2 единоборства в воздухе, что для опорного полузащитника с не самым высоким ростом (179 см) — достойный показатель.

Хорошо Баринов начал и новый сезон. Нечасто забивающий футболист сумел отметиться голом в матче первого тура с «Рубином», продемонстрировав, что обладает сильным ударом.

Как при Юрии Сёмине, так и при Николиче Дмитрий был основным футболистом команды и пропускал игры только из-за травм или дисквалификаций. Во всех 23 матчах РПЛ-2019/20, в которых полузащитник принял участие, он проводил на поле по 90 минут. Лишь в поединке третьего тура нового сезона Премьер-лиги с «Уралом» тренерский штаб в концовке заменил его на Виталия Лисаковича, чтобы усилить атаку.

В первом же матче без двух ключевых футболистов «Локомотив» дома проиграл «Ахмату» (2:3) и опустился в середину турнирной таблицы. Вдобавок повреждение голеностопа получил основной центральный защитник и капитан команды Ведран Чорлука. Хорвата пришлось менять в перерыве. О степени тяжести повреждения и ожидаемых сроках восстановления пока не сообщается.

Неопытный Магкеев как замена Баринову и отсутствие альтернативы в обороне

Заменить Баринова железнодорожникам будет невероятно сложно. В поединке с «Ахматом» пару Крыховяку в опорной зоне составил Станислав Магкеев, которого Сёмин начал подпускать к основе в прошлом сезоне. Однако 21-летний футболист пока не провёл за «Локомотив» и 20 матчей во всех турнирах, и ему будет крайне непросто играть сразу на два фронта — в национальном первенстве и Лиге чемпионов.

Если же брать статистические показатели Станислава за прошлый сезон РПЛ, то он уступает Баринову практически по всем пунктам, кроме перехватов, которых он совершал в среднем по два за игру. При этом пару матчей Магкеев провёл в обороне.

Выходом из ситуации мог бы стать перевод в опорную зону Мурило. На такой ход в прошлом сезоне пошёл Сёмин. Причём бразилец провёл четыре матча на этой позиции в Лиге чемпионов и выглядел достойно. В среднем легионер делал 1,4 отбора и три перехвата за игру. По последнему показателю игрок даже вошёл в десятку лучших футболистов турнира.

Однако при Николиче Мурило регулярно занимает место в центре обороны, и сербский тренер вряд ли станет рисковать, разбивая дуэт бразильца и капитана команды Ведрана Чорлуки. Несмотря на то что Мурило регулярно допускает ошибки (в частности, он совершил позиционную помарку в эпизоде с первым голом «Спартака»), в этом сезоне он превосходит хорвата практически по всем средним показателям, кроме количества удачных перехватов (1 против 1,6 у Чорлуки). Зато бразилец делает больше передач (61,2 против 50,8) с большим процентом успешности (90,2% против 82,7%), чаще выигрывает верховые единоборства (3,8 против 3) и успешнее в отборе (1,8 против 0,4). Вдобавок молодой и быстрый Мурило регулярно страхует более опытного партнёра.

На первый взгляд, легионеру в центре обороны есть замена, ведь в «Локомотив» летом перешли Виталий Лысцов и Слободан Райкович. Однако первый к 25 годам провёл лишь девять матчей в РПЛ, а приобретение второго выглядит спорно. 31-летний серб последние годы провёл в итальянской Серии B, где регулярно допускал результативные ошибки. Но с учётом повреждения Чорлуки Николичу, возможно, всё-таки придётся довериться кому-то из этой пары новичков.

В целом Райкович составил компанию возрастным защитникам, собранным в «Локомотиве», ведь места на флангах чаще всего занимают 31-летний Мацей Рыбус и 33-летний Владислав Игнатьев. И если последнего может безболезненно заменить Дмитрий Живоглядов, то поляку альтернативы практически нет, и в условиях напряжённого графика это может стать серьёзной проблемой.

При этом Соломон Кверквелия, который в чемпионском сезоне-2017/18 провёл 29 из 30 матчей в РПЛ, а на следующий год отыграл весь сезон, на правах аренды перешёл в «Ротор». Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил такое решением желанием предоставить грузинскому защитнику игровую практику.

Незаменимый Алексей Миранчук и незабивные форварды

Потеря Алексея Миранчука на первый взгляд не выглядит для «Локомотива» катастрофической, ведь полузащитник пропустит около двух недель и после паузы на матчи сборных должен вернуться в строй. Однако в ближайшее время 24-летний футболист с большой долей вероятности перейдёт в итальянскую «Аталанту». По информации СМИ, трансфер уже согласован всеми сторонами.

Уход лидера рискует нанести по команде крайне серьёзный удар, оправиться от которого будет непросто. Алексей уже некоторое время входит в число ведущих футболистов красно-зелёных, однако после смены тренера он вышел на новый уровень. Так, в восьми последних матчах прошлого сезона РПЛ он забил семь мячей и внёс существенный вклад в выход «Локомотива» в Лигу чемпионов.

В новом сезоне Алексей продолжил забивать. Сначала он поразил ворота «Рубина», а затем принёс подопечным Николича победу над «Краснодаром». Наконец, в дерби со «Спартаком» 59-й номер отдал результативную передачу на Мурило. Таким образом, летом Миранчук принял участие в десяти голах команды в РПЛ из 14.

Впечатляют и статистические показатели полузащитника. В прошлом сезоне первенства страны он с 12 голами занял четвёртое — шестое места в гонке бомбардиров, хотя ранее никогда не забивал в РПЛ больше семи мячей за розыгрыш. Также он поделил седьмую — восьмую позиции с Зелимханом Бакаевым по количеству баллов за результативность — по 15.

При этом Миранчук стал одним из лучших футболистов турнира по количеству ключевых передач — 2,6. Выше него расположились лишь Никола Влашич (2,9) и Бакаев (2,7). Регулярно хавбек бил по чужим воротам (2,9). Это лучший показатель в команде наряду с Крыховяком. С годами Миранчук прибавляет и в оборонительных действиях. Например, в прошлом розыгрыше ЛЧ он в среднем совершал 1,5 отбора и 1,3 перехвата за матч.

В ближайших матчах первенства травмированного брата заменит Антон Миранчук. Однако на старте сезона футболист несколько неожиданно потерял место в основе и впервые попал в стартовый состав лишь в четвёртом туре. Впрочем, во встрече с «Ахматом» полузащитник, занявший место под Эдером, был одним из лучших в составе хозяев.

А вот за место на левом краю атаки поборются молодой россиянин Дмитрий Рыбчинский и приобретённый у «Бордо» гвинеец Франсуа Камано. Последний фактически куплен на замену Жоау Мариу. Однако в прошлом сезоне Лиги 1 легионер провёл лишь 11 матчей из-за тяжёлой травмы и досрочного окончания первенства. К тому же Камано не слишком активно играет в пас и в этой роли не сравнится с Миранчуками. Получая мяч, Франсуа больше нацелен на смещение в центр и удар.

Зато гвинеец универсален и может сыграть как на обоих краях атаки, так и на острие нападения. Именно Камано получил место в основе в игре с «Ахматом», но выглядел не лучшим образом. За 96 минут он нанёс лишь два удара и отдал одну ключевую передачу. Для сравнения: вышедший на замену Лисакович за тайм успел заработать пенальти и выполнить голевой пас.

На первый взгляд, руководству клуба удалось решить проблему в атаке. Помимо вернувшегося из аренды Фёдора Смолова, «Локомотив» приобрёл молодого белорусского форварда Лисаковича. К тому же в ближайшее время должен вернуться в строй после травмы Лука Джорджевич.

Однако все собранные в команде нападающие в последние годы не отличались высокой результативностью. За «Сельту» Смолов забил лишь два мяча, а за «Локомотив» во всех турнирах за полтора года — только 12. В Лиге чемпионов ему пока не удалось набрать баллов за результативность.

Не впечатляет и статистика Эдера — 13 голов в 96 матчах за железнодорожников. В главном еврокубке португалец баллов за результативность также не набирал. При этом Смолов в прошлом сезоне РПЛ наносил по чужим воротам 2,7 удара, но их точность оставляла желать лучшего. Показатели Эдера гораздо скромнее — 1,6.

Наконец, Джорджевич никогда не забивал за сезон в национальном первенстве больше семи мячей, а Лисакович ярко заявил о себе лишь в этом году, отличившись девять раз в чемпионате Белоруссии.

Таким образом, «Локомотив», хотя и решил проблему с нападающими, так и не приобрёл по-настоящему результативного форварда, который был бы способен забивать больше десяти мячей за сезон. А это значит, что с возможным отъездом Алексея Миранчука железнодорожники могут оказаться в ситуации голевого дефицита.