В «Локомотиве» сообщили, когда Миранчук и Живоглядов восстановятся после травм
- РИА Новости
«Алексей Миранчук, получивший повреждение по ходу дерби со «Спартаком», а также Дмитрий Живоглядов, который травмировался на тренировке накануне игры, вернутся в строй во время паузы на матчи сборных», — говорится в сообщении.
В клубе также объявили, что Дмитрий Баринов получил разрыв крестообразной связки и ему предстоит операция.
Ранее сообщалось, что агент подтвердил, что футболисту «Локомотива» Баринову потребуется операция.