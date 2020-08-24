В «Локомотиве» сообщили, когда Миранчук и Живоглядов восстановятся после травм

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Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» сообщила о травмах полузащитника Алексея Миранчука и защитника Дмитрия Живоглядова.
В «Локомотиве» сообщили, когда Миранчук и Живоглядов восстановятся после травм
  • РИА Новости

«Алексей Миранчук, получивший повреждение по ходу дерби со «Спартаком», а также Дмитрий Живоглядов, который травмировался на тренировке накануне игры, вернутся в строй во время паузы на матчи сборных», — говорится в сообщении.

В клубе также объявили, что Дмитрий Баринов получил разрыв крестообразной связки и ему предстоит операция.

Ранее сообщалось, что агент подтвердил, что футболисту «Локомотива» Баринову потребуется операция.

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