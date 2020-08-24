Агент подтвердил, что футболисту «Локомотива» Баринову потребуется операция
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- РИА Новости
«У Баринова разрыв крестообразной связки. Сегодня будет понятно, где пройдёт операция», — приводит слова Банатина ТАСС.
Баринов на 16-й минуте матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» упал на газон, схватившись за колено. Он не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на электрокаре.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Локомотива» рассказал о характере травм Миранчука и Баринова.