Агент подтвердил, что футболисту «Локомотива» Баринову потребуется операция

Павел Банатин, агент полузащитника московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Баринова, сообщил, что его клиенту предстоит перенести операцию.

«У Баринова разрыв крестообразной связки. Сегодня будет понятно, где пройдёт операция», — приводит слова Банатина ТАСС.

Баринов на 16-й минуте матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» упал на газон, схватившись за колено. Он не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на электрокаре.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Локомотива» рассказал о характере травм Миранчука и Баринова.