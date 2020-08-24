Агент подтвердил, что футболисту «Локомотива» Баринову потребуется операция

Короткая ссылка
Павел Банатин, агент полузащитника московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Баринова, сообщил, что его клиенту предстоит перенести операцию.
Агент подтвердил, что футболисту «Локомотива» Баринову потребуется операция
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«У Баринова разрыв крестообразной связки. Сегодня будет понятно, где пройдёт операция», — приводит слова Банатина ТАСС.

Баринов на 16-й минуте матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» упал на газон, схватившись за колено. Он не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на электрокаре.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Локомотива» рассказал о характере травм Миранчука и Баринова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить