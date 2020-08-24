Источник: у Баринова выявлен разрыв крестообразной связки колена

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Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов получил тяжёлую травму в центральном матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Источник: у Баринова выявлен разрыв крестообразной связки колена
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в клубе, МРТ-обследование выявило у Баринова разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Уже на 16-й минуте встречи со «Спартаком» хавбек упал на газон, схватившись за колено. Он не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на электрокаре. Баринов со слезами на глазах покидал чашу стадиона.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Локомотива» рассказал о характере травм Миранчука и Баринова.

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