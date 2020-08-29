В Италии сообщили, что «Аталанта» согласовала трансфер Миранчука за €14,5 млн

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Итальянский футбольный клуб «Аталанта» договорился о переходе российского полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.
В Италии сообщили, что «Аталанта» согласовала трансфер Миранчука за €14,5 млн
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter, «Аталанта» заплатит за 24-летнего игрока €14,5 млн.

На данный момент клубы обмениваются документами, а официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. 

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» заплатит за Миранчука €15 млн.

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