«Посыпался на вопросе, брал ли левые деньги»: что известно о возможном провале судьи Еськова на детекторе лжи

Известный российский футбольный судья Алексей Еськов, отработавший более 150 матчей РПЛ, не прошёл проверку на полиграфе, сообщают СМИ. По их данным, в ближайшее время арбитра ждёт дополнительное расследование. Сам рефери заявил, что у него нет информации о результате проверки. В свою очередь, депутат Госдумы Валерий Газзаев отметил, что судьи не должны проходить проверку на детекторе лжи, а лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков выразил надежду, что произошедшее станет уроком для коллег Еськова.

«Давал не очень правдивые ответы»

Информация о том, что судья Алексей Еськов не прошёл проверку на полиграфе и может быть пожизненно отстранён от работы, появилась в российских СМИ 28 августа. По их данным, в скором времени по арбитру проведут дополнительное расследование.

Сам Еськов заявил, что «не владеет информацией» о якобы проваленной им проверке на детекторе лжи.

«Я владею только той информацией, о которой сообщал РФС на сайте, — что я временно отстранён. Я не общался пока. Не могу ничего комментировать, не знаю, о чём речь. Не читал ничего. Изолировался от потока информации. Будем смотреть за развитием», — цитирует судью Metaratings.

В свою очередь, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц пообещал дать какие-либо комментарии после встречи с Еськовым. По словам функционера, она состоится на следующей неделе.

Пройти проверку на полиграфе арбитру из Москвы пришлось после матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». В той встрече Еськов помогал Василию Казарцеву на VAR. В результате в ворота красно-белых были назначены два спорных пенальти, и игра завершилась вничью (2:2). После финального свистка владелец столичного клуба Леонид Федун, недовольный работой судей, пригрозил снять команду с турнира.

В августе Еськов с Казарцевым успешно прошли проверку на полиграфе, о чём сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

«Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Казарцева от работы арбитром на неопределённое время», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

Однако уже тогда в Telegram-канале «Мутко против» появилась информация, что один из судей «давал не очень правдивые ответы». Якобы у него возникли проблемы после вопроса о работе на другой игре.

158 матчей в РПЛ и грандиозный скандал в Санкт-Петербурге

41-летний Еськов является довольно опытным судьёй. За свою продолжительную карьеру он отработал 158 матчей РПЛ. Дебют Алексея в Премьер-лиге состоялся ещё в октябре 2009-го.

Также Еськов неоднократно обслуживал встречи еврокубков и поединки сборных. Например, в прошлом сезоне его назначили на две игры группового этапа Лиги Европы. А в начале 2018-го россиянина вовсе пригласили отработать матч чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Фейха» и «Файсали».

При этом скандал, в который Еськов попал после матча «Спартак» — «Сочи», для него не первый. Так, в 2017-м он обслуживал дебютную игру «Зенита» на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Петербуржцы принимали «Урал» и одержали победу — 2:0.

Однако гости были вынуждены заканчивать матч ввосьмером, поскольку судья из Москвы удалил сразу троих футболистов команды: Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

После игры футболисты и тренеры «Урала» раскритиковали рефери. В частности, Павлюченко признавался, что сделанное Еськовым «не укладывается у него в голове».

«Я понимаю, что открывали новую арену и «Зенит» должен был одержать победу, но надо играть в честный футбол. Трудно сказать, что повлияло на судью, почему он так себя повёл», — приводит слова футболиста ТАСС.

«Видимо, произошло что-то по-настоящему серьёзное»

Возможный провал Еськова на полиграфе российская футбольная общественность восприняла неоднозначно. Так, бывший главный тренер сборной России, а в настоящий момент депутат Государственной думы Валерий Газзаев заявил, что судей не стоит проверять на детекторе лжи.

«В таком случае мы демонстрируем им недоверие. Они ведь могут ошибаться точно так же, как футболисты. Есть РПЛ. Есть РФС. Есть экспертно-судейская комиссия. Каждый орган должен вынести свой вердикт. Но когда на матче работает столько людей, включая арбитров на VAR, решения должны быть безошибочны, а их действия — согласованными. Но если вы сомневаетесь в арбитре, не нужно вообще допускать его до работы. Повторюсь, судьям полиграф не нужен. Если мы отобрали 20 человек для обслуживания матчей РПЛ, значит, мы им верим, значит, они кристально честные», — отметил Газзаев в беседе с RT.

В свою очередь, лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков выразил надежду, что произошедшее может стать уроком для других судей.

«Дыма без огня не бывает, но я удивлён. Видимо, произошло что-то по-настоящему серьёзное. Если судья нарушает правила fair-play, если он нечестен, то, наверное, нужно применять какие-то санкции. Ведь нечестных футболистов и тренеров тоже отстраняют. Если имеются доказательства вины Еськова, дисквалификация — одно из наказаний, которое он должен понести», — отметил экс-нападающий сборной России.

Наконец, бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил Еськова как исключительно порядочного и честного человека.

«Я, к сожалению, не знаю всех нюансов и обстоятельств дела. Если это правда, то мне искренне жаль, что такое произошло. Очень хорошо знаю Еськова на протяжении многих лет, ещё со времён, когда он учился в нашем центре, и знаю как исключительно порядочного, честного и профессионального человека и преподавателя. Особенно в вопросах нравственности и морали. Очень хочется верить, что в расследовании была допущена техническая ошибка. Всё может быть. Поэтому я очень сожалею», — заявил Будогосский.

Высказался о произошедшем и известный спортивный журналист Василий Уткин. Он сообщил, что Еськов «посыпался» на вопросе «Брал ли когда-нибудь левые деньги?». При этом блогер также негативно отнёсся к практике проверки российских судей на полиграфе.

«Если это так круто, почему, интересно, это чисто российское ноу-хау? То есть официально: проблемы нашего судейства не в качестве, так сказать, свистирования, а просто жуликов полна жмень, жулики, жулики они?» – написал Уткин в своём Telegram-канале.

А спортивный юрист Михаил Прокопец призвал РФС дать комментарии относительно сложившейся ситуации, поскольку она наносит Еськову репутационный ущерб, а сам он не может ответить публично.

«Возникает много вопросов: о чём спрашивают на полиграфе, почему Еськова проверяют, а других — нет. Давайте тогда перед началом сезона сделаем так, что одним из критериев допуска для судей будет проверка на полиграфе. Таким образом, все арбитры будут находиться в равных условиях. Понятно, что в контрактах судей прохождение полиграфа не предусмотрено», — цитирует юриста «Р-Спорт».