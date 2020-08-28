Уткин прокомментировал слухи о том, что арбитр Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.

«Вы меня простите, но меня крайне забавляет проверка судей на полиграфе как таковая. Ну если это так круто, почему, интересно, это чисто российское ноу-хау? То есть официально: проблемы нашего судейства не в качестве, так сказать, свистирования, а просто жуликов полна жмень, жулики, жулики они?» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он также высмеял слух, согласно которому Еськов не прошёл проверку, «посыпавшись» на вопросе, брал ли он когда-то за свою работу деньги.

«Так у меня был случай. Заря интерактивного счастья только восставала, я отвечал на вопросы публики на специальной конференции. И пришёл вопрос... Я до сих пор не знаю, как ответить. Вот такой: «Василий, признайтесь... Вам же платят за ваши статейки?» — добавил Уткин.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых, на 88-й минуте встречи, позже был официально признан РФС ошибочным. После этого главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошёл проверку на полиграфе, но при этом всё равно был отстранён от работы на неопределённое время.

Еськов также должен был пройти проверку на детекторе лжи. 28 августа в СМИ появилась информация, что Еськов провалил проверку.

Ранее глава комитета по делам национальностей Государственной думы, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что судей нельзя проверять на полиграфе.