Газзаев считает, что судей нельзя проверять на полиграфе

Глава комитета по делам национальностей Государственной думы, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.

«На мой взгляд, проверять судей на полиграфе нельзя. В таком случае мы демонстрируем им недоверие. Они ведь могут ошибаться точно так же, как и футболисты. Есть РПЛ. Есть РФС. Есть экспертно-судейская комиссия. Каждый орган должен вынести свой вердикт. Но когда на матче работает столько людей, включая арбитров на VAR, решения должны быть безошибочны, а их действия — согласованными. Но если вы сомневаетесь в арбитре, не нужно вообще допускать его до работы. Повторюсь, судьям полиграф не нужен. Если мы отобрали 20 человек для обслуживания матчей РПЛ, значит, мы им верим, значит, они кристально честные», — сказал Газзаев в интервью RT.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых, на 88-й минуте встречи, позже был официально признан РФС ошибочным. После этого главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошёл проверку на полиграфе, но при этом всё равно был отстранён от работы на неопределённое время.

Еськов также должен был пройти проверку на детекторе лжи. 28 августа в СМИ появилась информация, что Еськов провалил проверку.

Ранее Алексей Еськов заявил, что ему неизвестно о результате своей проверки на полиграфе.