Арбитр Еськов заявил, что ему неизвестно о результате своей проверки на полиграфе

Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», отреагировал на информацию о том, что он не прошёл проверку на детекторе лжи.

«Честно говоря, я пока не владею этой информацией. Я владею только той информацией, о которой сообщал РФС на сайте, — что я временно отстранён. Что касается результатов проверки, я не общался пока по этому поводу. Не могу ничего комментировать, не знаю, о чём речь. Я не читал ничего. Изолировался от потока информации. Будем смотреть за развитием», — цитирует Еськова «РБ-Спорт».

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых, на 88-й минуте встречи, позже был официально признан РФС ошибочным. После этого главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошёл проверку на полиграфе, но при этом всё равно был отстранён от работы на неопределённое время.

Еськов также должен был пройти проверку на детекторе лжи. 28 августа в СМИ появилась информация, что Еськов провалил проверку.

Ранее бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе.