Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.

«Я, к сожалению, не знаю всех нюансов и обстоятельств дела. Если это правда, то мне искренне жаль, что такое произошло. Я очень хорошо знаю Алексея Еськова на протяжении многих лет, ещё со времён, когда он учился в нашем центре, и знаю как исключительно порядочного, честного и профессионального человека и преподавателя. Особенно в вопросах нравственности и морали. Очень хочется верить, что в расследовании была допущена техническая ошибка. Всё может быть. Поэтому я очень сожалею», — сказал Будогосский в интервью RT.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых на 88-й минуте встречи позже был официально признан РФС ошибочным. После этого главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошёл проверку на полиграфе, но при этом всё равно был отстранён от работы на неопределённое время. Еськов также должен был пройти проверку на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе по итогам матча «Спартак» — «Сочи».