СМИ: Арбитр Еськов не прошёл проверку на полиграфе по итогам матча «Спартак» — «Сочи»

Российский арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в отношении Еськова в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Существует вероятность, что его больше не допустят к профессиональной судейской деятельности.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых на 88-й минуте встречи позже был официально признан РФС ошибочным. После этого главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошёл проверку на полиграфе, но при этом всё равно был отстранён от работы на неопределённое время. Еськов также должен был пройти проверку на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что Еськов избежал наказания по итогам проверки на полиграфе.