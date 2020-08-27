Роковые ошибки Сорокина и Облякова, шикарные удары Кучаева и Вандерсона: как «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в РПЛ

«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче пятого тура РПЛ — 1:1. Армейцы открыли счёт в середине первого тайма. Константин Кучаев забил третий мяч в текущем сезоне чемпионата страны после ошибки Егора Сорокина. Одержать победу гостям помешал неудачный вынос Ивана Облякова из собственной штрафной на Вандерсона. Бразилец нанёс красивый удар в дальнюю девятку с дальней дистанции.

Сюрприз от Гончаренко и возвращение Классона в основу

С момента выхода «Краснодара» в Премьер-лигу матчи южан с ЦСКА превратились в настоящее украшение турнира. Практически каждая встреча этих команд получалась непредсказуемой и, как правило, результативной.

Так, в сентябре прошлого года армейцы дома обыграли подопечных Мусаева со счётом 3:2. При этом в первом тайме красно-синие забили три безответных мяча, но после перерыва едва не позволили оппоненту отыграться. Дубль в составе гостей оформил Маркус Берг.

А игра второго круга запомнилась судейским скандалом. Из-за долгих совещаний судьи Василия Казарцева с помощниками на VAR встреча растянулась на 100 минут, а Гончаренко после матча, завершившегося вничью, накричал на арбитра.

При этом в противостоянии с «Краснодаром» на стороне ЦСКА имелся лишь небольшой перевес: восемь побед при шести ничьих и шести поражениях.

Новый сезон команды начали одинаково, набрав по шесть баллов. Таким образом, победа была необходима обоим коллективам, чтобы не отпустить в отрыв «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В преддверии очередной очной встречи тренеры не обошлись без кадровых потерь. Мусаев помимо травмированных Уроша Спаича и Дмитрия Стоцкого лишился Кайо Пантелеао, который в матче предыдущего тура с «Уралом» получил красную карточку. Его место в центре обороны ожидаемо занял Егор Сорокин.

Вернулся в состав Вандерсон, а вот получивший повреждение Реми Кабелла вновь остался вне заявки. Зато попал в основу Виктор Классон.

Гончаренко же, наконец, дождался выздоровления Фёдора Чалова и сделал ставку в атаке на него. А вот все три новичка команды — Адольфо Гайч, Бруно Фукс и Бахтиёр Зайнутдинов — остались в запасе. Впрочем, выхода с первых минут казахстанца и бразильца, которые подписали контракты с клубом лишь накануне, болельщики и не ждали.

В сложившейся ситуации, учитывая тяжёлую травму Кирилла Набабкина и ошибки Виктора Васина в матче предыдущего тура, Гончаренко решил впервые за долгое время сделать ставку на расстановку с двумя центральными защитниками. Дуэт в обороне составил Игорь Дивеев с Хёрдуром Магнуссоном.

Преимущество ЦСКА и ошибки «Краснодара»

Первый тайм получился для «Краснодара» крайне неудачным. ЦСКА с первых минут сделал ставку на высокий прессинг и не позволял сопернику спокойно начинать атаки. В результате центральные защитники хозяев были вынуждены выносить мяч вперёд на Маркуса Берга.

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Несмотря на все старания шведа, чаще всего такие выносы заканчивались потерями. Лишь Вандерсон пытался за счёт индивидуальных действий тащить мяч к чужой штрафной. А вот Классон оказался практически незаметен. Южане допускали большое количество ошибок и никак не могли зацепиться за мяч.

В итоге в первой половине встречи «Краснодар» отметился лишь одним ударом в створ, да и то не слишком опасным. Кристиан Рамирес от левого края штрафной пробил в ближний угол в надежде на ошибку Игоря Акинфеева, но опытный вратарь её не совершил.

В свою очередь, армейцы регулярно пользовались свободными зонами на чужой половине поля и организовывали опасные контратаки. За продвижение мяча в большей части эпизодозов отвечал Никола Влашич, который традиционно был самым заметным футболистом команды.

Неудивительно, что именно хорват помог гостям открыть счёт на 28-й минуте. Сорокин неудачно скинул мяч на восьмого номера, а тот моментально точным пасом нашёл в штрафной Константина Кучаева.

Полузащитник, не долго думая, сильно пробил в дальний угол мимо пытавшегося спасти «Краснодар» в отчаяном подкате Александра Мартыновича. Таким образом, Кучаев отметился уже третьим голом на старте сезона РПЛ.

Имелись у ЦСКА и другие моменты, чтобы упрочить своё преимущество. Так, на 18-й минуте Чалов неожиданно несильно пробил низом в дальний угол в противоход вратарю. Матвей Сафонов с огромным трудом дотянулся до мяча и перевёл его на угловой.

Чуть позже Фёдору в последний момент помешал замкнуть прострел Марио Фернандеса с правого фланга Мартынович. Всего в первом тайме красно-синие нанесли семь ударов, три из которых — в створ. При этом коллектив Гончаренко чаще владел мячом (60% на 40%), что абсолютно нетипично для домашнего матча «Краснодара».

Дебют Зайнутдинова и сейвы Сафонова

Однако второй тайм получился совсем другим. Для начала Мусаев сделал важную замену. Вместо проводившего не лучший матч Юрия Газинского он выпустил на поле Тонни де Вильену. Выход опорника из Нидерландов помог «Краснодару» прибавить в скорости при переходе из обороны в атаку.

У южан, наконец, начали проходить традиционные комбинации возле чужой штрафной с последующими ударами.

Гончаренко ответил своей рокировкой. Уже на 54-й минуте в составе ЦСКА дебютировал Зайнудтинов. Причём полузащитник из Казахстана сменил Чалова. Бахтиёр отправился на левый фланг полузащиты, а на острие нападения попеременно появлялись то Сигурдссон, то Кучаев.

На деле это привело к полному исчезновению остроты у ворот Сафонова. «Краснодар» окончательно забрал мяч под свой контроль. Вдобавок, по истечении часа игры гости заметно просели функционально.

Однако армейцам до поры удавалось сдерживать атаки соперника. По-настоящему опасный момент упустил лишь Классон, который с близкой дистанции бил в ближний угол, но Акинфеев проявил чудеса реакции и перевёл снаряд в штангу.

Тем не менее давление на ворота ЦСКА всё возрастало. За 11 минут до конца основного времени гости провели двойную замену. На поле появились футболисты атакующего плана Гайч и Наяир Тикнизян.

Возможно, этот ход помог бы красно-синим отодвинуть игру от собственных ворот, однако буквально в следующей атаке «Краснодар» сравнял счёт. После подачи углового Обляков вынес мяч прямо на Вандерсона, а тот из-за пределов штрафной нанёс неберущийся удар в дальнюю девятку. Акинфеев спасти свою команду в данном эпизоде оказался не в состоянии.

К чести армейцев, в оставшееся время они прижали соперника к воротам и вполне могли вырвать победу. Однако выше всяких похвал на последнем рубеже южан действовал Сафонов. Особенно запомнился его двойной сейв на 90-й минуте, когда Матвей сначала отразил выстрел Влашича, а затем справился с мощнейшим ударом Тикнизяна.

Таким образом, соперники разошлись миром со счётом 1:1. Наряду с «Локомотивом» и «Рубином» они входят в группу команд, набравших после пяти туров семь очков.