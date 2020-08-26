Укрепление уязвимых позиций и надежды на выгодную перепродажу: почему ЦСКА начал массово покупать футболистов

Московский ЦСКА проводит одну из самых масштабных трансферных кампаний за последние несколько лет. В начале недели коллектив пополнили защитник Бруно Фукс и хавбек Бахтиёр Зайнутдинов, составившие компанию ранее приобретённому Адольфо Гайчу. А в ближайшее время к команде могут присоединиться опорный полузащитник и вингер. Чем может быть вызвана массовая закупка футболистов красно-синими — в материале RT.

К неожиданности многих болельщиков и экспертов, ЦСКА стал главным ньюсмейкером РПЛ в летнее трансферное окно. После старта периода дозаявок армейцы уже приобрели трёх футболистов: помимо форварда Адольфо Гайча, коллектив пополнили хавбек Бахтиёр Зайнутдинов и защитник Бруно Фукс. Но если верить СМИ, в настоящее время клуб активно ищет нового опорного полузащитника и флангового нападающего и уже контактирует с рядом возможных новичков.

Учитывая нынешнюю ситуацию в команде, проведение масштабной работы по усилению состава можно считать вполне логичным шагом. В последние годы красно-синие не могли похвастаться большой обоймой футболистов, но в сезоне-2019/20 положение стало критическим. Особенно явно ощущалась нехватка исполнителей в защитной и атакующей линиях, ввиду чего в центре обороны был вынужден выходить на тот момент 17-летний Вадим Карпов, а Фёдор Чалов не мог взять передышку. И это при том, что большую часть сезона первенства форвард испытывал серьёзные проблемы с реализацией, но заменить его было фактически некем. В итоге ЦСКА второй год подряд занял четвёртое место и остался без Лиги чемпионов, гонорар за выступление в которой был одной из основных строк дохода клуба.

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Если по окончании предпоследнего сезона многие прочили светлое будущее нынешнему созыву ЦСКА, то прошедший чемпионат во многом опроверг эти прогнозы. Многие болельщики и эксперты разочаровались в приглашённых легионерах и заявили, что те не соответствуют уровню топ-клуба РПЛ. И это при том, что ещё год назад Кристиян Бистрович, Яка Бийол и Арнор Сигурдссон считались будущими звёздами лиги и безусловными трансферными успехами красно-синих. Возможно, в своих игроках разуверилось и руководство армейцев, принявшее решение о перестройке коллектива.

На данный момент были приобретены трое футболистов, покупка каждого из которых выглядит более чем обоснованной. Приход Гайча добавил мощи и вариативности в атакующей линии, позволив Виктору Гончаренко предоставить долгожданный отдых Чалову. Да, пока аргентинец не смог отметиться результативными действиями, но уже в матче с «Зенитом» сумел продемонстрировать свою значимость. Именно после его ухода петербуржцы окончательно перехватили инициативу и впоследствии оформили победный гол. Пусть Адольфо и не всегда удавалось зацепиться за мяч, но его присутствие заставляло хозяев действовать с большей оглядкой на оборону.

Что касается Фукса, то его трансфер должен вызывать ещё меньше вопросов. ЦСКА остро нуждался в качественном центральном защитнике, что лишь подтвердил матч четвёртого тура РПЛ с «Рубином». В отсутствие травмированного Кирилла Набабкина, в основной состав вернулся Виктор Васин, но вновь сыграл неудачно. На этот раз он допустил грубейшую ошибку в эпизоде с голом Солтмурада Бакаева. Таким образом, Васин вновь продемонстрировал, что так и не смог вернуться на прежний уровень после тяжелейшей травмы в 2018 году.

Да, 21-летний Фукс также не имеет большого опыта выступлений и может считаться «котом в мешке». В прошлом сезоне защитник провёл всего шесть матчей на высшем уровне за «Интернасьональ» — четыре в Кубке Либертадорес и два — в первенстве Бразилии. В связи с этим, подписание можно назвать рискованным, но ведь приблизительно в том же возрасте в Москву приезжал Родриго Бекао, впоследствии перебравшийся в «Удинезе». Скаутская служба ЦСКА очень редко допускает промахи, а сам клуб — очень редко выбрасывает на ветер большие суммы денег. По информации Transfermarkt, переход Фукса обошёлся в €8 млн, в то время как российские СМИ пишут о €9,5 млн.

Мало вопросов вызывает и трансфер Зайнутдинова. Он может сыграть как на позиции атакующего хавбека, так и на краю, в чём ЦСКА сейчас нуждается. При схеме с тремя центральными защитниками он способен как составить пару Николе Влашичу в центре, так и занять место на фланге.

Если верить источникам, сумма трансфера составила €2 млн. Это небольшие деньги за перспективного полузащитника. В прошедшем сезоне он забил четыре мяча и отдал две передачи в 19 матчах, что является не выдающимся, но достойным результатом. Особенно учитывая тот факт, что лишь в десяти встречах хавбек провёл на поле более часа. Кроме того, согласно изменениям в регламенте, с нынешнего сезона казахстанец Зайнутдинов не считается легионером, что является крайне важным фактором в условиях нынешнего лимита.

Все трое новичков ЦСКА отлично вписываются в концепцию развития клуба. Все они не старше 25 лет, что делает их важным активом. В случае удачного выступления армейцы могут продать их в Европу и заработать. За последние 15 лет данным курсом проследовали Жо, Милош Красич, Александр Головин и другие.

Однако трансферная кампания ЦСКА не исчерпывается тремя покупками. Если верить слухам, то в настоящее время клуб активно ведёт переговоры с ещё шестью футболистами, и все они — легионеры. В связи с тем, что в настоящий момент в заявке армейцев значится семь иностранцев, с трудом верится, что они всерьёз рассчитывают приобрести их всех, но приход ещё пары новичков вполне возможен. Особенно с учётом появившейся информации о возможном уходе Яки Бийола. По сведениям «Матч ТВ», словенец может отправиться в аренду.

На фоне этого весьма логичными кажутся намерения ЦСКА приобрести качественного опорного полузащитника. На протяжении последних двух сезонов неоднократно сообщалось о желании Гончаренко заполучить мастеровитого «волнореза». Вероятно, этим и обусловлен интерес к Фаусто Вере из «Архентинос Хуниорс» и Жоау Пальинье из «Спортинга».

Оба специализируются на оборонительных действиях и могут стать для армейцев аналогом Вильмара Барриоса. 20-летний Вера только начал завоёвывать доверие тренера в команде, но уже демонстрировал неплохие показатели. Так, в среднем он совершал по два перехвата и 1,8 отбора за матч. В сравнении с ним Пальинья смотрится гораздо более опытным. В прошедшем первенстве он 24 раза появлялся на поле и занял шестое место по числу отборов за игру (3,0). По этому показателю он превзошёл хавбека «Порту» Отавио, которого оценивают в €18 млн.

Когда лично проверил способности новичков на поле #ВЭБарена 😁🔴🔵 pic.twitter.com/5efRwDNT7p — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 26, 2020

Если армейцы остановятся на приобретении одного опорника и отдадут Бийола в аренду, у них останется место для подписания ещё одного игрока. Судя по слухам, Гончаренко заинтересован в приглашении правого вингера, ведь ЦСКА не имеет большого выбора среди исполнителей данного амплуа. Сигурдссон и Константин Кучаев склонны действовать на левом фланге, ввиду чего справа иногда приходилось выходить Ивану Облякову и Ильзату Ахметову, предпочитающим располагаться в центре.

Называются имена двух румынских футболистов ФКСБ — Денниса Мана и Флоринеля Комана, а также нигерийского легионера «Херенвена» Чидеры Эджуке. Все они моложе 25 лет и обладают потенциалом для успешной перепродажи в будущем. При этом двое последних — универсалы и могут закрыть как правую, так и левую бровку.

На данный момент сообщается, что ЦСКА значительно ближе к заключению контракта с Эджуке. И это при том, что нигериец обойдётся вдвое дороже, чем пара румынов. Так, трансфер вингера «Херенвена» оценивается в €12 млн — столько же, сколько переход обоих представителей румынского коллектива. Примечательно, что в голландском коллективе уже сообщили, что Чидера ведёт переговоры о трансфере и пропустит ближайший тренировочный сбор.

Безусловно, вряд ли стоит ожидать, что новички сходу возьмут на себя роли лидеров и позволят ЦСКА на равных бороться за чемпионство с «Зенитом». Достаточно посмотреть на дорогостоящего Гайча, который пока лишь адаптируется к игре в РПЛ. Прежде всего, это футболисты на перспективу, хоть и с потенциалом стать звёздами российского чемпионата если не в нынешнем, то в следующем сезоне. Но ранее Гончаренко умудрялся показывать высокие результаты, даже имея под рукой крайне ограниченный реестр игроков. А солидное усиление может помочь ему добиться большего.

За последние годы ЦСКА приучил, что крайне неохотно тратит деньги на новичков и делает максимум по паре приобретений в трансферное окно, поэтому нынешний всплеск активности кажется чем-то особенным. Но, по большому счёту, красно-синие проводят точечное усиление, добавляя по одному представителю дефицитных амплуа. Это должно помочь армейцам избежать падения результатов, ведь тренеру не придётся встраивать в схему слишком много новых элементов одновременно.