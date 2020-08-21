Источник: ЦСКА улучшил предложение по футболисту «Спортинга» Пальинье

Московский ЦСКА сделает ещё одно предложение «Спортингу» по поводу трансфера полузащитника Жоау Пальиньи.

Об этом сообщает A Bola. По информации источника, ЦСКА хочет заполучить игрока и готов предложить за футболиста €12 млн — на €2 млн больше, чем изначально.

Пальинья находится в системе «Спортинга» с 2013 года, его контракт рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне Жоау принял участие в 27 матчах за «Брагу», за которую выступал на правах аренды, и забил два гола.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом «Спортинга».