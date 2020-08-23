СМИ: ЦСКА готов заплатить €12 млн за двух футболистов ФКСБ

Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении двух полузащитников румынского ФКСБ.

Как сообщает Gazeta Sporturilor, ЦСКА готов заплатить за хавбеков Денниса Мана и Флоринеля Комана € 12 млн. Кроме того, за игроков могут быть выплачены бонусы в случае успешного выступления за армейцев.

Отмечается, что красно-синие хотят купить обоих футболистов в летнее трансферное окно.

Ман в прошлом сезоне сыграл за ФКСБ 31 матч, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Коман провёл 40 игр, отметившись 15 голами и 11 передачами.

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию нигерийского футболиста Чидере Эджука.