СМИ: ЦСКА готов заплатить €12 млн за двух футболистов ФКСБ

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Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении двух полузащитников румынского ФКСБ.
СМИ: ЦСКА готов заплатить €12 млн за двух футболистов ФКСБ
  • Reuters

Как сообщает Gazeta Sporturilor, ЦСКА готов заплатить за хавбеков Денниса Мана и Флоринеля Комана € 12 млн. Кроме того, за игроков могут быть выплачены бонусы в случае успешного выступления за армейцев.

Отмечается, что красно-синие хотят купить обоих футболистов в летнее трансферное окно. 

Ман в прошлом сезоне сыграл за ФКСБ 31 матч, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Коман провёл 40 игр, отметившись 15 голами и 11 передачами. 

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию нигерийского футболиста Чидере Эджука.

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