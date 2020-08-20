Источник: клуб второго турецкого дивизиона интересуется полузащитником ЦСКА

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Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол может продолжить карьеру в ФК «Анкарагюджю», который покинул по итогам прошедшего сезона элитный дивизион чемпионата Турции.
Источник: клуб второго турецкого дивизиона интересуется полузащитником ЦСКА
  • РИА Новости

Об этом сообщает турецкий журналист Левент Явуз в Twitter. По информации источника, стороны находятся на заключительной стадии переговоров. Ожидается, что они будут завершены до конца текущей недели. Остаётся неизвестной формула перехода — аренда или полноценный трансфер.

Контракт Бийола с армейцами рассчитан до 30 июня 2023 года. В прошлом сезоне за ЦСКА хавбек провёл 34 встречи во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ.

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