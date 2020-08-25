Фукс поделился эмоциями от перехода в ЦСКА

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Бразильский защитник Бруно Фукс рассказал о своих эмоциях от перехода из «Интернасьоналя» в ЦСКА.
Фукс поделился эмоциями от перехода в ЦСКА
  • Reuters

«Я очень счастлив. Сбылась моя мечта — переехать в Европу. Меня здесь очень тепло приняли. Спасибо клубу за уверенность во мне. Хочу отблагодарить ПФК ЦСКА своими действиями на поле. Я много говорил с Марио Фернандесом. Ещё когда вели переговоры, Марио начал со мной общаться. Он облегчил для меня процесс принятия решения. Цель может быть только одна — становиться чемпионом!», — приводит слова Фукса официальный сайт армейцев.

21-летний бразилец подписал с клубом пятилетний контракт.

Ранее Геркус прокомментировал трансферную кампанию ЦСКА.

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