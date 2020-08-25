Геркус прокомментировал трансферную кампанию ЦСКА

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что своей работой на трансферном рынке московский ЦСКА делает серьёзную заявку на призовые места в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Геркус прокомментировал трансферную кампанию ЦСКА
  • РИА Новости

«ЦСКА тем временем проводит лучшую трансферную кампанию в РПЛ. Вслед за Адольфо Гайчем и Бахтияром Зайнутдиновым ЦСКА приобретает очень приличного и перспективного центрального защитника — футболиста стартового состава молодёжной сборной Бразилии Бруно Фукса. Серьёзная заявка на призовые места от ЦСКА. Очень интригующе», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

ЦСКА в прошлом сезоне занял четвёртое место и получил право принять участие в Лиге Европы. 

Ранее ЦСКА объявил о переходе бразильского футболиста Фукса.

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