Геркус прокомментировал трансферную кампанию ЦСКА
- РИА Новости
«ЦСКА тем временем проводит лучшую трансферную кампанию в РПЛ. Вслед за Адольфо Гайчем и Бахтияром Зайнутдиновым ЦСКА приобретает очень приличного и перспективного центрального защитника — футболиста стартового состава молодёжной сборной Бразилии Бруно Фукса. Серьёзная заявка на призовые места от ЦСКА. Очень интригующе», — написал Геркус в своём Telegram-канале.
ЦСКА в прошлом сезоне занял четвёртое место и получил право принять участие в Лиге Европы.
Ранее ЦСКА объявил о переходе бразильского футболиста Фукса.