Геркус прокомментировал трансферную кампанию ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что своей работой на трансферном рынке московский ЦСКА делает серьёзную заявку на призовые места в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«ЦСКА тем временем проводит лучшую трансферную кампанию в РПЛ. Вслед за Адольфо Гайчем и Бахтияром Зайнутдиновым ЦСКА приобретает очень приличного и перспективного центрального защитника — футболиста стартового состава молодёжной сборной Бразилии Бруно Фукса. Серьёзная заявка на призовые места от ЦСКА. Очень интригующе», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

ЦСКА в прошлом сезоне занял четвёртое место и получил право принять участие в Лиге Европы.

Ранее ЦСКА объявил о переходе бразильского футболиста Фукса.