У футболиста ЦСКА Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба армейцев, 33-летний игрок прошёл медицинское обследование, по итогам которого у него выявили разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Отмечается, что теперь Набабкин надолго выбыл из строя и ему предстоит операция.
В матче с «Зенитом» (1:2) Набакин был заменён после перерыва. Он выступает за ЦСКА с 2010 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Набабкиным.