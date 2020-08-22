У футболиста ЦСКА Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки

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Стал известен характер травмы защитника московского ЦСКА Кирилла Набабкина, которую он получил в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
У футболиста ЦСКА Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба армейцев, 33-летний игрок прошёл медицинское обследование, по итогам которого у него выявили разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Отмечается, что теперь Набабкин надолго выбыл из строя и ему предстоит операция.

В матче с «Зенитом» (1:2) Набакин был заменён после перерыва. Он выступает за ЦСКА с 2010 года. 

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Набабкиным.

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