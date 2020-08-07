ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

Московский ЦСКА и защитник Кирилл Набабкин достигли соглашения о новом контракте.

«ПФК ЦСКА и российский защитник договорились о продлении трудового договора на один сезон. На счету Набабкина уже 249 матчей за красно-синих, в которых он забил четыре гола. Кирилл является трехкратным чемпионом России, обладателем двух Кубков и трёх Суперкубков России», — гласит сообщение на официальном сайте московского клуба.

33-летний Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года.

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