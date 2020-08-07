ЦСКА представил новую форму на сезон-2020/21

Московский ЦСКА представил домашний, гостевой и резервный комплекты игровой формы на сезон-2020/21.

В новом сезоне армейцы будут сотрудничать с новым производителем экипировки — компанией Joma.

Представляем комплекты игровой формы от @JomaSport на сезон-2020/21!



Домашняя форма #ЦСКА 🔴🔵 pic.twitter.com/63Gws2EJX3 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020

Основной комплект игровой формы московского выполнен в традиционных красно-синих цветах. Гостевая форма белая, а резервная — чёрная.

Ранее ЦСКА близок к подписанию футболиста «Аргентинос Хуниорс».