ЦСКА представил новую форму на сезон-2020/21

Короткая ссылка
Московский ЦСКА представил домашний, гостевой и резервный комплекты игровой формы на сезон-2020/21.
ЦСКА представил новую форму на сезон-2020/21
  • @pfc_cska
  • Twitter

В новом сезоне армейцы будут сотрудничать с новым производителем экипировки — компанией Joma.

Основной комплект игровой формы московского выполнен в традиционных красно-синих цветах. Гостевая форма белая, а резервная — чёрная.

Ранее ЦСКА близок к подписанию футболиста «Аргентинос Хуниорс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить