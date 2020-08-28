Кержаков: если есть доказательства вины Еськова, дисквалификация — одно из наказаний для него

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.

«Дыма без огня не бывает, но я удивлён. Видимо, произошло что-то по-настоящему серьёзное. Если судья нарушает правила fair-play, если он нечестен, то, наверное, нужно применять какие-то меры. Ведь нечестных футболистов и тренеров иногда тоже отстраняют. Если имеются доказательства вины Еськова, дисквалификация — одно из наказаний, которое он должен понести. Не знаю, насколько проверки судей на полиграфе помогут «очистить» российский футбол, но кто-то точно задумается. Произошедшее может стать уроком для других», — сказал Кержаков в интервью RT.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых, на 88-й минуте встречи, позже был официально признан РФС ошибочным. После этого главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошёл проверку на полиграфе, но при этом всё равно был отстранён от работы на неопределённое время.

Еськов также должен был пройти проверку на детекторе лжи. 28 августа в СМИ появилась информация, что Еськов провалил проверку.

Ранее журналист Василий Уткин прокомментировал слухи о том, что арбитр Еськов не прошёл проверку на полиграфе.