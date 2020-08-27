Первое поражение «Зенита» за 333 дня, вторая подряд неудача «Локомотива» и дубль Макарова: чем запомнился пятый тур РПЛ

«Зенит» на выезде уступил «Динамо» и потерпел первое поражение в чемпионате России за 333 дня. «Локомотив» пропустил три мяча от «Ахмата» и проиграл второй раз подряд. Дубль Дениса Макарова помог «Рубину» разгромить «Уфу», а гол Кристиана Нобоа на 91-й минуте принёс победу «Сочи» над «Тамбовом». «Спартак» увёз победу из Волгограда благодаря заработанному Александром Соболевым пенальти и нескольким спасениям Александра Максименко. RT рассказывает, чем запомнился пятый тур РПЛ.

Победный мяч «Сочи» в концовке и четвёртый гол Нобоа

«Сочи» остаётся главным открытием нового сезона РПЛ. После пяти туров дебютировавшая год назад в Премьер-лиге команда делит второе место в турнирной таблице со «Спартаком». Во вторник подопечные Владимира Федотова продлили победную серию до трёх встреч. Южане на выезде с минимальным счётом обыграли «Тамбов», вместе с которым в 2019-м поднялись в элиту из ФНЛ.

Единственный мяч на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Кристиан Нобоа. 35-летний эквадорец записал на свой счёт четвёртый гол в текущем розыгрыше РПЛ и догнал в гонке бомбардиров первенства Сердара Азмуна.

В ответной атаке «Тамбов» мог сравнять счёт, но Сослан Джанаев отразил сильный удар головой Кирилла Панченко.

Единственной ложкой дёгтя для «Сочи» стала травма новичка Ивелина Попова. Болгарин, которого южане обменяли у «Ростова» на Дмитрия Полоза, вышел на замену сразу после перерыва, но на 72-й минуте был вынужден покинуть поле.

Травма Луценко после вызова в сборную и удаление дебютанта

Не обошлось без травмы и в матче «Арсенал» — «Химки». Причём повреждение задней поверхности бедра в конце первого тайма получил 33-летний Евгений Луценко, в день матча впервые вызванный в сборную России. В клубе уже сообщили, что на восстановление футболиста уйдёт не менее трёх недель. Соответственно, он не сможет принять участие в ближайших играх национальной команды.

Сама встреча завершилась вничью — 1:1. «Химки» вышли вперёд на 30-й минуте благодаря красивому сольному проходу Камрана Алиева, но в третий раз по ходу сезона потеряли очки, открыв счёт.

За четверть часа до конца второго тайма Эванс Кангва восстановил статус-кво на табло. А буквально в следующем эпизоде проводивший дебютную игру в Премьер-лиге 19-летний полузащитник «Химок» Данил Казанцев получил вторую жёлтую карточку. В текущем сезоне РПЛ подмосковная команда заработала уже три удаления. Это худший результат турнира наряду с «Ахматом».

Спорный пенальти в Волгограде и сейвы Максименко

Между тем другой новичок РПЛ, «Ротор», дома потерпел поражение с минимальным счётом от «Спартака». Матч получился крайне непростым для красно-белых. Долгое время они не могли создать хотя бы один по-настоящему опасный момент у чужих ворот, хотя и владели мячом в три раза больше соперника.

В результате судьбу противостояния решил пенальти, назначенный в начале второго тайма за фол на Александре Соболеве. Судья Алексей Сухой посчитал, что Соломон Кверквелия рукой придержал нападающего в собственной штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Зелимхан Бакаев.

Хозяева остались недовольны решением рефери, а после финального свистка главный тренер волгоградцев Александр Хацкевич даже призвал «дать Соболеву «Оскар» за артистизм».

«Ротор» впоследствии имел шансы сравнять счёт, но великолепный матч провёл Александр Максименко, совершивший несколько запоминающихся сейвов. А уже в добавленное судьёй время полузащитник хозяев Зурико Давиташвили со штрафного отправил мяч в крестовину.

Так «Спартак» одержал вторую победу подряд, сократил отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка и продолжает делить второе место с «Сочи».

Грубые ошибки Гилерме и результативная серия Ильина

А вот «Локомотив», оставшись без получивших травмы Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, вслед за «Спартаком» проиграл и «Ахмату» — 2:3. Грозненская команда сумела одержать победу над железнодорожниками впервые с марта 2016-го. В Черкизове же до того грозненский коллектив вовсе не выигрывал ни разу.

На этот раз подопечным Андрея Талалаева удалось забить два безответных мяча уже в первом тайме. Владимир Ильин сначала сам поразил чужие ворота, убежав от защитников, а затем отдал голевую передачу на Артёма Тимофеева. Примечательно, что нападающий отличился в третьем матче РПЛ подряд.

После перерыва вернуть «Локомотив» в игру удалось белорусскому новичку команды Виталию Лисаковичу. Он заработал пенальти, который реализовал Антон Миранчук, и выполнил великолепную результативную передачу на Гжегожа Крыховяка.

К тому моменту «Ахмат» забил третий мяч и заработал удаление. Вторую карточку в составе гостей получил Марат Быстров. А в добавленное арбитром время «Ахмат» вовсе остался вдевятером после того, как рефери показал прямую красную карточку Антону Швецу за устроенную в центре поля потасовку.

Однако это не помешало грозненцам одержать третью победу подряд. «Локомотив» же вновь разочаровал своих болельщиков. Не самый лучший матч провёл и вратарь сборной России Маринато Гилерме, который в эпизоде со вторым пропущенным мячом выполнил передачу на соперника, а в моменте с третьим голом пропустил снаряд между ног после удара Бернарда Бериши.

Второй победный гол Хасимото, травмы Норманна и Мамаева

Третью победу на старте сезона одержал в среду и «Ростов». Жёлто-синие с минимальным счётом обыграли «Урал», а единственный мяч в их составе во втором матче подряд забил новичок Кэнто Хасимото.

Японец вышел на замену в начале второго тайма вместо получившего травму Матиаса Норманна и спустя десять минут отметился результативным ударом. После подачи углового футболист оказался самым расторопным в чужой штрафной и с близкой дистанции отправил мяч под перекладину ворот Ильи Помазуна.

Комментируя исход встречи, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что голы Хасимото стали приятной неожиданностью для всех. Неприятным же моментом оказались травмы, ведь, помимо Норманна, повреждение ещё до начала игры получил Павел Мамаев. В результате опытный полузащитник не попал в заявку на матч.

Удачные замены Слуцкого и сухой матч Дюпина

Первый тайм встречи «Рубина» с «Уфой» завершился без забитых мячей. Зато после перерыва вышедшие на замену Хван Ин Бём и Денис Макаров отличились трижды. Корейский новичок команды открыл счёт спустя всего полторы минуты после появления на поле, умудрившись подстроиться под неудобно летевший мяч.

Следом дубль оформил Макаров, который перешёл в «Рубин» из «Нефтехимика» в начале года. Полузащитник продлил результативную серию в текущем сезоне РПЛ до трёх туров и с четырьмя голами делит первое место в гонке бомбардиров турнира с Азмуном и Нобоа.

Третий гол Кучаева в сезоне и невероятный удар Вандерсона

Завершился же игровой день противостояниями участников еврокубков. В первом из них встретились занявшие по итогам прошлого сезона РПЛ третье и четвёртое места соответственно «Краснодар» и ЦСКА.

Как и год назад, команды на юге России сыграли вничью со счётом 1:1. По истечении получаса встречи армейцев вывел вперёд Константин Кучаев. Полузащитник забил третий мяч в текущем розыгрыше первенства страны. Голевую передачу на партнёра сделал Никола Влашич, который в трёх матчах РПЛ набрал три балла за результативность (2 + 1).

Отыгрался «Краснодар» за десять минут до конца основного времени благодаря красивому дальнему удару Вандерсона. Таким образом, ЦСКА вновь не смог одержать победу в Краснодаре. В последний раз это удавалось армейцам почти три года назад — 14 октября 2017-го (1:0).

Неназначенный пенальти и удаление после просмотра повтора

А вот в Москве грянула сенсация: «Динамо» нанесло «Зениту» первое поражение в чемпионате России за 333 дня. В последний раз подопечные Сергея Семака проигрывали в РПЛ 28 сентября прошлого года. Тогда сине-бело-голубые на выезде с минимальным счётом уступили «Локомотиву».

В отчётном противостоянии также был забит только один мяч. В конце первого тайма проводивший первую игру в новом сезоне Тони Шуньич нанёс точный удар головой после подачи со штрафного Себастьяна Шиманьски. Поляк записал четвёртую результативную передачу на свой счёт и упрочил преимущество в гонке лучших ассистентов турнира.

Во втором тайме «Зенит» приложил максимум усилий, чтобы сравнять счёт, а Сергей Семак даже заменил Артёма Дзюбу, но огорчить Антона Шунина гостям не удалось. «Динамо» сохранило свои ворота в неприкосновенности четвёртый раз в текущем розыгрыше РПЛ из пяти.

Справедливости ради стоит отметить, что на 15-й минуте матча петербуржцы потеряли из-за травмы Себастьяна Дриусси, а в начале второго тайма судья Станислав Васильев, посоветовавшись с помощником на VAR Михаилом Вилковым, не стал назначать пенальти в ворота хозяев в эпизоде с падением Малкома в чужой штрафной, очень напоминавшем фол Кверквелии на Соболеве.

Правда, за 15 минут до конца основного времени рефери, посмотрев повтор, показал прямую красную карточку защитнику «Динамо» Дмитрию Скопинцеву за грубый подкат в центре поля. Но вскоре Васильев уравнял составы: Вильмар Барриос получил второй горчичник и вынужден был покинуть поле. Теперь колумбиец не сможет сыграть в воскресенье против «Локомотива».