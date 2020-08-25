Гол Нобоа помог «Сочи» обыграть «Тамбов» в пятом туре РПЛ

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» на выезде одержал победу над «Тамбовом».

Матч, проходивший на стадионе «Мордовия» в Саранске, завершился со счётом 1:0 в пользу «Сочи».

Единственный мяч в игре забил полузащитник гостей Кристиан Нобоа, отличившийся в компенсированное ко второму тайму время.

Благодаря этому результату «Сочи» поднялся на второе место в турнирной таблице, имея 11 очков после пяти туров. У «Тамбова» — три очка и 14-е место в таблице.

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