РФС отклонил претензии «Урала» по судейству в матче РПЛ с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) назвала правильными решения арбитра Алексея Сухого в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Урал».

Как сообщает пресс-служба РФС, ЭСК признала правильным назначение пенальти в ворота «Урала», а также отмену гола в ворота «Рубина» из-за офсайда у игрока екатеринбургской команды. Назначение пенальти в ворота «Рубина» также было признано верным.

Матч «Рубин» — «Урал» завершился вничью (1:1).

Также был рассмотрен эпизод с удалением защитника «Тамбова» Алексея Грицаенко в матче третьего тура РПЛ с подмосковными «Химками». Решение арбитра встречи Михаила Вилкова было признано верным.

Матч «Тамбов» — «Химки» завершился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Уфа» готовит обращение в РФС по судейству матча РПЛ с «Ростовом».